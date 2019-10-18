Son Dakika Haberleri: Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini yoğun bakımda
Son Dakika Spor Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini yoğun bakımda

Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini yoğun bakımda

1 saat önce

Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini lige verilen milli arada bakıma alındı.

Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini yoğun bakımda, System.String[]

Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini lige verilen milli arada bakıma alındı.


Stattaki hava sirkülasyonunun olmayışından kaynaklı geçen yazı sıkıntılı geçiren ve bazı bölgeleri zarar gören zemini iyileştirmek için yapılan çalışmaların güzel sonuç verdiği belirtildi. Özellikle kale alanı içerisinde bozulmaların meydana geldiği zeminde havalandırma, gübreleme ve bölgesel çim ekimi çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Yeni Malatya Stadyumu Müdürü Cem Eren, "Denizli maçından sonra stadımızı bakıma aldık ve çalışmalarımız meyvelerini verdi. Stattaki hava sirkülasyonunun olmayışından kaynaklı geçen yazı biraz sıkıntılı geçirmiştik ve zarar gören zemini iyileştirmek için yaptığımız çalışmalar güzel neticeler verdi. İlaçlama, gübreleme, tohum ekme ve biçme gibi çalışmalarımız devam edecek. İnşallah takımımız Konya maçı dönüşü daha iyi bir zeminde Malatyalıların karşısına çıkacak" diye konuştu. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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