Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh transferini açıkladı!

Yeni Malatyaspor, Türkiye'den bir çok kulübün transfer listesinde ismi yer alan golcü futbolcu Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.
Büyük camiamıza hayırlı olsun."
GALATASARAY İSTEMİŞTİ...
23 yaşındaki Ganalı forvet ile geçtiğimiz sezon Galatasaray ciddi şekilde ilgilenmiş ancak transferi bitirememişti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:24
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