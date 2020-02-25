Yeni Malatyaspor'da Chebake ile Bifouma'nın tedavisine başlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Chebake ile Bifouma'nın tedavisine başlandı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Chebake ile Bifouma'nın tedavisine başlandı

6 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakatlanan futbolcular Issam Chebake ile Thievy Bifouma'nın tedavisine başlandı.

Yeni Malatyaspor'da Chebake ile Bifouma'nın tedavisine başlandı, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da sakatlanan futbolcular Issam Chebake ile Thievy Bifouma'nın tedavisine başlandı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında futbolcular Chebake, Bifouma ve Eren Tozlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Savunma oyuncusu Chebake'nin sağlık durumuyla ilgili, "Fraport TAV Antalyaspor maçında sol bacak üst ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Chebake'nin yapılan fiziki muayene ile tetkikler sonucunda zar yırtığı ve minimal kas içi kanama tespit edildi. Tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan forvet oyuncusu Bifouma'nın sağlık durumuyla ilgili ise şunlar kaydedildi:

"Maçta aldığı darbeyle sol ayak bileğinden ve sağ kalçasından sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Bifouma'nın yapılan fiziki muayene ile tetkikleri sonucunda sol ayak bileğinde kemik ödemi ve birinci derece bağ yaralanması, sağ kalçada da 2 ayrı kas grubunda kas içi kanamayla yırtık tespit edildi. Futbolcumuzun tedavisine başlandı."

Öte yandan forvet oyuncusu Eren Tozlu'nun ise yaklaşık 2 ay önce sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiği belirtilerek, Eren'in bugün itibarıyla fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başladığı bildirildi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi Son Dakika: PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe'den 6 isim PFDK'ye sevk edildi Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 04:31:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni Malatyaspor'da Chebake ile Bifouma'nın tedavisine başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]