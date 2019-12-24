Yeni Malatyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Yeni Malatyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Yeni Malatyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular idmanı pas çalışmasıyla tamamladı. Süper Lig'de son maçta sahasında Ç. Rizespor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, devre arasına moralli girmek istiyor. Teknik heyetin Rizespor maçından sonra formsuz bazı isimleri uyardığı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi.


Sakatlığı süren Eren Tozlu, Afriyie Acguah ve Issam Chebake katılmadı. Issam ve Acguah'ın Gaziantep maçında oynamalarının zor olduğu öğrenildi.


Yeni Malatyaspor yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep maçı hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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