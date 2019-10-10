Son Dakika Haberleri: Yeni Malatyaspor'da sakatlar iyileşiyor
Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da sakatlar iyileşiyor

Yeni Malatyaspor'da sakatlar iyileşiyor

2 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor.

Yeni Malatyaspor'da sakatlar iyileşiyor, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor.


Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı düzelmeye başlayan Arturo Mina da katıldı. Diğer sakat oyuncular Gökhan Töre ve Fofana ise salonda çalıştı. Taktik ağırlıklı yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Yarın İstanbul'a gidecek


Yeni Malatyaspor cumartesi günü Başakşehir ile yapacağı hazırlık karşılaşması için yarın İstanbul'a gidecek. Hazırlık maçında Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın forma şansı bulmayan isimlere de görev vermesi bekleniyor.


Sarı-kırmızılılar, hazırlık müsabakasının ardından Malatya'ya dönerek ligin 8. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre, Konyaspor, Orduzu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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