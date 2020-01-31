Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i kadrosuna kattı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Karim Hafez'i kadrosuna kattı.

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, devre arası transfer döneminde Kasımpaşalı sol bek oyuncusu Karim Hafez ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı. Hafez, bu sezon 13'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 15 maçta Kasımpaşa forması giymişti.