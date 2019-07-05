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Yeni Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

2 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

Yeni Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. Başkan Zekeriya Alp yönetiminde MHK'de Başkan Vekili Oğuz Sarvan oldu.

TFF Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Zekeriya Alp başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

Başkan: Zekeriya Alp

Başkan Vekili: Oğuz Sarvan

PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen

Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu: Yunus Yıldırım, Murat Ilgaz, Turgay Güdü, Hamza Işın, Zihni Aksoy, Ahmet Şahin

Plaj Futbolu, Futsal, Bal ve Kadın Hakemler Sorumlusu: Zihni Aksoy

1. Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin

2. Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım

3. Bölge Sorumlusu: Zihni Aksoy

4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen

5. Bölge Sorumlusu: Hamza Işın

6. Bölge Sorumlusu: Turgay Güdü

7. Bölge Sorumlusu: Murat Ilgaz

8. Bölge Sorumlusu: Hamza Işın - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:31 Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan, Spor
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