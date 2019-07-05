Yeni Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı. Başkan Zekeriya Alp yönetiminde MHK'de Başkan Vekili Oğuz Sarvan oldu.



TFF Merkez Hakem Kurulu, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı. Zekeriya Alp başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:



Başkan: Zekeriya Alp



Başkan Vekili: Oğuz Sarvan



PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen



Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu: Yunus Yıldırım, Murat Ilgaz, Turgay Güdü, Hamza Işın, Zihni Aksoy, Ahmet Şahin



Plaj Futbolu, Futsal, Bal ve Kadın Hakemler Sorumlusu: Zihni Aksoy



1. Bölge Sorumlusu: Ahmet Şahin



2. Bölge Sorumlusu: Yunus Yıldırım



3. Bölge Sorumlusu: Zihni Aksoy



4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen



5. Bölge Sorumlusu: Hamza Işın



6. Bölge Sorumlusu: Turgay Güdü



7. Bölge Sorumlusu: Murat Ilgaz



8. Bölge Sorumlusu: Hamza Işın - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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