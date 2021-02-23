Yeni müdür de hayali satışa devam etmiş - Son Dakika

Yeni müdür de hayali satışa devam etmiş

23.02.2021 09:56
Yeni müdür de hayali satışa devam etmiş, System.String[]

Adana'da zimmetlerine 1 milyon lira para geçirip hayali gübre, tohum, sulama borusu ve yakacak sattıkları öne sürülen müdür ve müdür yardımcısı emekli olduktan sonra yerine gelen müdürün de hayali satış yaptığı ve kooperatife sahte ÇSK belgesiyle akrabalarını kaydettiği öne sürüldü.

Adana'da zimmetlerine 1 milyon lira para geçirip hayali gübre, tohum, sulama borusu ve yakacak sattıkları öne sürülen müdür ve müdür yardımcısı emekli olduktan sonra yerine gelen müdürün de hayali satış yaptığı ve kooperatife sahte ÇSK belgesiyle akrabalarını kaydettiği öne sürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın'ın, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı. Kooperatifte haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, kredi çekip, zimmetlerine para geçirdiğini tespit etti. Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 12 Şubat sabahı Adana merkezli Mersin ve Düzce'de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8'i kadın, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL, 50 bin TL'lik çek, tarım kredi kooperatifiyle ilgili çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 8'i kadın 25 kişiden aralarında eski müdür ve müdür yardımcısı, yeni müdürün de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 2'si adli kontrol, 18'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan dönemin Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gürkan B.'nin müfettiş geldikten sonra emekli olduğu yerine ise Sami C. isimli şahsın atandığı öğrenildi. Gürkan B. gibi Sami C.'nin de hayali satış yaptığı usulsüz krediler çektirdiği öne sürüldü. Sami C.'nin, öğretmenlik yapan yeğeni Ebubekir Sait S.'yi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydettirip, kooperatife üye yaptığı belirlendi. Zanlının, yeğeni Ebubekir Sait S.'nin adına 100 bin TL kredi çektiği, bu parayı da Ceyhan'daki bir tarım ürünleri firmasına havale edip, karşılığında da sulama borusu almış gibi fatura kesildiği öğrenildi. Firma yetkilisinin daha sonra 97 bin TL'yi yeniden Sami C.'ye gönderdiği, 3 bin lirayı ise kendine aldığı, söz konusu sulama borularının ise firmadan hiç çıkmadığı saptandı.

Sami C.'nin, arkadaşı Mutlu İlker S.'yi de ÇKS'ye kaydettirip, kooperatife üye yaptığı ve üyelerine de "Bu arkadaş polis. Bir işiniz olursa, o halledecek" dediği öğrenildi. Sami C.'nin, kimlik fotokopisini aldığı Mutlu İlker S.'nin üzerine 150 bin TL ve 280 bin TL'lik iki ayrı kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabında tuttuğu belirlendi. Bunun üzerine parasını isteyen Mutlu İlker S. ve ile Sami C.'nin kavga ettiği, denetime gelen müfettişlerin olayı öğrenmesi üzerine Sami C.'nin parayı ödeyip, borcu kapattığı tespit edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Yeni müdür de hayali satışa devam etmiş
Yeni müdür de hayali satışa devam etmiş

Türk Lirası, Emekli, Kredi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yeni müdür de hayali satışa devam etmiş - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'li gazeteden dikkat çeken analiz! Son 28 günde vaka sayısı artan ülkeler arasında Türkiye de var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalmadı Şehit olan polis memuru kardeşlerin mezar taşları kırıldığını gören babadan duygusal sözler: Evlatsız yaşanır, ama vatansız yaşanmaz Seçim yasasında önemli değişiklikler! Erdoğan, Türkiye milletvekilliği önerisini "Gerek yok" diyerek taslaktan çıkardı Mecbur kalmadıkça örtüsünü dahi açmadığı klasik otomobillerine gözü gibi bakıyor Rize'de kentsel dönüşüm başladı, kiralar ikiye katlandı Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu Yamaç'ın yıllar sonra kızını ve Efsun'u gördüğü sahne Çukur'a damga vurdu
Nihal Candan'ın Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi         
09:45
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı         
09:27
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor         
09:17
Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliği sevenlerinden tam not aldı Sinan Akçıl ile ikinci kez evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliği sevenlerinden tam not aldı         
09:02
SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi SPK, piyasa dolandırıcılığı yapan 3 kişiye işlem yasağı getirdi         
09:01
Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü Henüz 17 yaşındaydı! Video çekerken kurusıkı tabancanın ateş almasıyla öldü         
08:32
Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak         
08:26
300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor 300 tane kravatı var, takmadan dışarı çıkmıyor         
08:05
"Silahla 20 kişi rehin alındı" ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı         
02:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin kalesinde sahaya indi: Durmak yok, gollere devam         
02:07
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı         
01:43
Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var Sağlık Bakanı Koca, illerin haftalık vaka sayılarını paylaştı! Bazı kentlerde belirgin artış var         
00:04
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı         
23:39
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın Serenay Sarıkaya'nın "silikon" haberini basına sızdıran vale işsiz kaldı         
20:21
"Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor         
15:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 10:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni müdür de hayali satışa devam etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei