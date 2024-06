Yeni Muhafazakâr Tur Operatörü: Namilatour

Tatil

Muhafazakâr Tatil Konsepti ve Büyüme Potansiyeli

Muhafazakâr tatil konsepti, son yıllarda büyük ilgi görüyor ve hızla büyüyor. Namilatour olarak bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz. İslami hassasiyetlere uygun tatil seçenekleri sunarak, misafirlerimize huzur dolu tatil deneyimleri yaşatıyoruz. Bu alandaki büyüme potansiyeli oldukça yüksek ve biz de bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle sektördeki lider konumumuzu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz.

2024 Yılının İlk Yarısındaki Başarılarımız

2024 yılının ilk yarısında hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda büyük adımlar attık. Öncelikle, muhafazakâr tatil anlayışını daha geniş kitlelere ulaştırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı başardık. Yeni iş birliklerimiz ve modern sistem entegrasyonlarımızla Namilatour'u sektörde daha da güçlü bir marka haline getirdik. Özellikle otel, uçak ve transfer hizmetlerimizi tek bir pakette sunarak müşterilerimize daha konforlu ve ekonomik tatil seçenekleri sunduk.

Müşteri Memnuniyeti ve Hizmet Kalitemiz

Müşteri memnuniyeti, bizim için her şeyden önce gelir. Misafirlerimizintatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için her ayrıntıyı düşünüyoruz. Profesyonel ekibimizle, tatil planlamasından konaklamaya kadar her aşamada mükemmel hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, misafirlerimizin geri bildirimlerine büyük önem veriyoruz ve sürekli olarak kendimizi geliştiriyoruz. 2024 yılının ilk yarısında elde edilen başarıların ve yapılan yeniliklerin 2024 yılının ikinci yarısında da devam ettirerek muhafazakâr turizm sektöründe öncü olmaya devam edeceğiz.

Namila Tour Büyümeye Devam Ediyor

Namilatour, yurt içi ve yurt dışında binlerce otel, uçak bileti, tur, transfer ve vize desteği gibi hizmetleri alt acentelerine ve son kullanıcılara ayrı portallar üzerinden sunarak sektörde öne çıkıyor. Özellikle helal turizm alanında sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle tanınan Namilatour, sektördeki konumunu güçlendiriyor. Helal tatil deneyimine önem veren kullanıcılar için Namilatour, helal yiyecekler, alkolsüz alanlar ve kadınlara özel plaj, havuz ve spa gibi özellikleri olan yüzlerce tesisi bir arada sunuyor. Bu sayede tatilciler, helal ihtiyaçlarına uygun tesisi kolayca bulabiliyor. Ayrıca, Namilatour'un profesyonel ekibi, kurumsal firmaların seyahat organizasyon ihtiyaçlarını hızlı ve kusursuz bir şekilde karşılıyor. Hem bireysel tatilcilerin hem kurumsal müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için sürekli olarak hizmet kalitesini artıran Namilatour, sektördeki lider konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor.

İş Birlikleriyle Güçleniyor

Namilatour, 13 yıllık deneyimiyle muhafazakâr tatilin öncüsü olma hedefinde. Bu anlamda, her geçen gün önemli iş birlikleri ve sistem entegrasyonlarıyla büyüyerek liderliğini pekiştiriyor. Yurt içi ve yurt dışındaki saygın seyahat acenteleriyle güçlü iş birlikleri kuran Namilatour, kaliteli hizmet anlayışıyla muhafazakâr tatili benimseyen tatilcilere en uygun hizmeti sunmayı hedefliyor.

Çeşitli Otel Konseptleriyle Hizmet Yelpazesini Genişletiyor

Namilatour, iş seyahatlerinden aile tatillerine kadar farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun çeşitli konseptlerle geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Şehir otellerinden, doğa otellerine, bungalovlardan, alkolsüz resort otellere kadar uzanan bu seçenekler her yaş grubundan misafirin talebini karşılayacak nitelikte.

Ayrıcalıklı Tatilin Keyfi

Namilatour, helal turizmdeki öncülüğüyle en iyi hizmeti sunuyor. Tatil planlarını güvenle yaparak huzur ve konforun tadını çıkarmak isteyenler için benzersiz bir konaklama deneyimi vadediyor.

Namilatour ve airtuerk İş Birliğiyle Fam Trip 2024 Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti

Namilatour olarak, Almanya partnerimiz airtuerk ile birlikte Antalya'da, Fam Trip 2024 etkinliği gerçekleştirdik. Almanya'dan 17 acentemizin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, katılımcılarımıza Antalya'nın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu ve iş ortaklıklarımızı daha da güçlendirdi.

Etkinlik Detayları

3 gün süren etkinlik takvimimizde her güne ayrı bir keyif kattık. Katılımcılarımızla birlikte Antalya'nın saklı güzelliklerinden Suluada, Amerikan Koyu ve Fener Koyu'nu ziyaret ederek, bu eşsiz doğa harikalarının tadını çıkardık.

Ortaklıkların Güçlendirilmesi

Etkinlik süresince, mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi pekiştirmek ve gelecekteki projelerimizi değerlendirmek üzere birçok verimli toplantı gerçekleştirdik. Özellikle airtuerk ile olan iş birliğimizin, sektördeki yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışımızı daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz.