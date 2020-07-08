Yeni normalleşme sürecinde ilk dağcılık eğitimi tamamlandı

Türkiye Dağcılık Federasyonu, yeni normalleşme sürecinde ilk eğitim faaliyetini Niğde'de gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, pandemi sonrası ilk faaliyet olan "Yaz dağcılık eğitimi"nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak Niğde'de başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Sporculara ilk derste Kovid-19 salgını farkındalık eğitimi verildiği belirtildi. Sosyal mesafenin korunması ve günlük ateş ölçümlerinin de yeni eğitimlerin bir parçası haline geldiği kaydedildi.

Eğitime katılan antrenör, teknik ekip ve sporculara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.