"Yeni normalleşme sürecinde tedirgin değil, tedbirli olmalıyız"

Karantina ve izolasyon süreçlerinin kolay olmadığını ve psikolojik sorunlara yatkınlığı olan kişilerde kaygı bozuklukları başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar gözlemlendiğini dile getiren psikolog Leman Alaca, normalleşme adımlarına tedirgin değil, tedbirli olmaya adapte olmak gerektiğini söyledi.



Korona virüsün yaygın olarak gözlemlendiği tarihlerde pek çok iş yeri evden çalışma modeline geçti. Bu süreçte işe gitmeyen ama evden çalışan kişiler, bugünden itibaren yeniden iş yerlerine döndüler. Süreç içerisinde çalışanların tedirgin olabileceğine dikkat çeken psikolog Leman Alaca, "Normalleşme sürecinde neredeyse tüm çalışanlar uzun süredir evden işine devam ediyordu. Normalleşme süreci ile birlikte bireyler, bir öğrencinin okulunun ilk gününe başlaması gibi heyecanlı olacaklardır. Bazı çalışanların sürece, hemen adapte olabileceği gibi bazılarının da sürece uyumu ve kabullenmeleri belirli bir zaman alacaktır. Normalleşme süreci tedirgin olma süreci değil tedbirli olma ve yeni yaşama adapte olma dönemidir" dedi.



İzole olurken yeni hobiler edinin



Hastalıktan korunmak için izole olduğumuz süre içerisinde kendimize yeni hobiler edinerek, daha dengeli bir psikolojiye sahip olabileceğimize dikkat çeken psikolog Leman Alaca, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Akraba ve dostlarımızla internet üzerinden ya da telefonla da olsa iletişimimizi sürdürmek; bu zorunlu izolasyonu, ilgi duyduğumuz konularda okuma ve öğrenme, kendimizi geliştirme fırsatı olarak görmek; evimizde ilgilenebileceğimiz hobilerimizle daha yakından ilgilenme yönünde adımlar atmak; günlük hayata verilen bu molayı hayatımız hakkında yapıcı irdelemeler ve planlar yapma yönünde kullanmak; aile üyelerimizle daha yakın ve derin ilişkiler oluşturma fırsatını değerlendirmek, psikolojik açıdan faydalı olacaktır."



Normalleşme süreci ile beraber kaygılar azalıyor



Karantinada artan kaygıların normalleşme ile birlikte azaldığına işaret eden Leman Alaca, ayrıca vaka sayılarında azalma yaşanmasının kişileri rahatlattığının altını da çizerek, "Normalleşme sürecinin konuşulmaya başlanması ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte aslında herkeste bir rahatlama oldu. Kaygı düzeyinin de azaldığını görüyoruz. Ancak tedbirlerin azaltılmaya başlaması, bir rahatlama sağlarken aynı zamanda bazı kişilerde kaygıyı artıran bir işlev görebilir. Otoritenin herkesi kontrol etmesi kısıtlayıcı olduğu kadar rahatlatıcı bir etkiye de sahip. Çünkü karar verme görevi, otoritenin. Şimdi inisiyatif kullanmak söz konusu olduğunda, karar verme mecburiyeti ortaya çıktığında özellikle sorumluluk hissi çok baskın olan kişilerin kaygı düzeylerini bir miktar artabilir. Tabii tedbirlerin azaltılmasını, tamamen normale dönme gibi algılayan kişiler de olacaktır. Bu süreçte Bilim Kurulunun önerilerinin çok daha dikkatli değerlendirilmesi ve kurallara özenli bir şekilde uyulmaya devam edilmesi gerekiyor" diye konuştu. - ANKARA