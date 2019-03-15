Son Dakika Haberleri: Yeni Nsu Korkusu

Yeni Nsu Korkusu

33 dakika önce

Münih'teki NSU davasında kurban ailelerin avukatlarından Seda Başay Yıldız'a gelen tehdit mektubunda 'NSU 2.0' imzası ilk kez kullanıldı.

Yeni Nsu Korkusu, System.String[]
Münih'teki NSU davasında kurban ailelerin avukatlarından Seda Başay Yıldız'a gelen tehdit mektubunda 'NSU 2.0' imzası ilk kez kullanıldı. Tehdit mektubunun Frankfurt Polis Teşkilatından gittiği şüphesiyle 5 polis memuru hakkında soruşturma yürürken, şimdi ağın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı.

Almanya'da tanınmış sanatçılara, gazetecilere, siyasetçilere, avukatlara, mahkeme ve adliyeye 'NSU 2.0' imzalı şiddet ve bomba tehditleri yağıyor.

Tehdit alanlar arasında geçen sonbahar Chemnitz kentinde sokaklarda yabancı avına çıkan neonazi saldırılarına karşı düzenlenen konserde sahne alan Almanya'nın ünlü pop yıldızı Helene Fischer de var. Polis ve savcılık, haftalardır mail yoluyla gelen tehdit mektuplarının kaynağını araştırıyor.

FARKLI HESAPLARDAN GÖNDERİLMİŞ Süddeutsche gazetesi ve NDR televizyonunun araştırmasına göre tehdit mektupları kişiye hitaben ve farklı e-posta adreslerinden geliyor. Tehdit maillerinin altında, 'Nasyonal Sosyalist Hücum', 'NSU 2.0' veya nazi dönemindeki Alman ordusunun adı olan 'Wehrmacht' imzası kullanılıyor.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, Bamberg Yüksek Eyalet Mahkemesi, Frankfurt Savcılığı ve Hamburg Havaalanı da terör hücresinin bomba tehditleri hedefinde.

Şimdiye kadar en az 15 bomba tehdidi gelmiş bulunuyor.

Bazı tehdit mektuplarında bomba konulduğu belirtiliyor. Bu nedenle pazartesi günü Lübeck Tren Garı, salı günü ise Gelsenkirchen Vergi Dairesi kapatılarak, polis bomba aradı.

Sol Parti Federal Meclis milletvekili Martina Renner'e gönderilen tehdit mektubunda ise tehditçiler ellerinde ağır silahlar ve biyolojik silahlar olduğunu yazıyor.

21 Ocak tarihine kadar gelen tehdit mektubu sayısı 78. Bunların 22'si Berlin'deki adreslere gönderilmiş. Aralarında Axel Springer binası da bulunuyor.

Berlin Savcılığı tehdit mektuplarına karşı soruşturma yürütüyor. Soruşturma, haydutça şantaj, halkı kışkırtma, iç barışı tehdit suçlamalarıyla yürütülüyor. Alman güvenlik yetkilileri bu tehdit mektuplarını çok ciddiye aldıklarını vurguluyor.

Ancak bugüne kadar hücreyi ortaya çıkarabilmek için hiçbir ipucu bulunmuş değil.

*

Dileriz Alman polisi bu sefer daha önce NSU'da düştüğü hataya düşmez. O zaman kurban aileleri ısrarla, "Bu cinayetlerin arkasında yabancı düşmanlığı var" demesine rağmen, Alman polisi inatla "Cinayetleri üstlenen bir örgüt yok. O nedenle siyasi değil" diye bu yönde soruşturma yapmadı. Şimdi polis bu iddiaya da sığınamaz.

Çünkü tehditlerin altında resmen 'NSU 2.0' yazıyor.

'NSU 2.0' imzasıyla ilk ölüm tehdidini alan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'a henüz koruma bile verilmedi. Dileriz polis herhangi bir bombalı saldırı, bir can kaybı yaşanmadan bu tehditlerin arkasındaki hücreyi ortaya çıkarır.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:55 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı

Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar Sobaya Yanıcı Madde Dökerken Kendilerini Yaktılar; O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Nsu Korkusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]