Yeni Nsu Korkusu

Münih
'teki NSU davasında kurban ailelerin avukatlarından Seda Başay Yıldız'a gelen tehdit mektubunda 'NSU 2.0' imzası ilk kez kullanıldı. Tehdit mektubunun Frankfurt Polis
Teşkilatından gittiği şüphesiyle 5 polis memuru hakkında soruşturma yürürken, şimdi ağın çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Almanya
'da tanınmış sanatçılara, gazetecilere, siyasetçilere, avukatlara, mahkeme ve adliyeye 'NSU 2.0' imzalı şiddet ve bomba tehditleri yağıyor.
Tehdit alanlar arasında geçen sonbahar Chemnitz
kentinde sokaklarda yabancı avına çıkan neonazi saldırılarına karşı düzenlenen konserde sahne alan Almanya'nın ünlü pop yıldızı Helene Fischer de var. Polis ve savcılık, haftalardır mail yoluyla gelen tehdit mektuplarının kaynağını araştırıyor.
FARKLI HESAPLARDAN GÖNDERİLMİŞ Süddeutsche gazetesi ve NDR televizyonunun araştırmasına göre tehdit mektupları kişiye hitaben ve farklı e-posta adreslerinden geliyor. Tehdit maillerinin altında, 'Nasyonal Sosyalist Hücum', 'NSU 2.0' veya nazi dönemindeki Alman ordusunun adı olan 'Wehrmacht' imzası kullanılıyor.
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, Bamberg Yüksek Eyalet Mahkemesi, Frankfurt Savcılığı ve Hamburg Havaalanı da terör hücresinin bomba tehditleri hedefinde.
Şimdiye kadar en az 15 bomba tehdidi gelmiş bulunuyor.
Bazı tehdit mektuplarında bomba konulduğu belirtiliyor. Bu nedenle pazartesi günü Lübeck
Tren Garı, salı günü ise Gelsenkirchen
Vergi Dairesi kapatılarak, polis bomba aradı.
Sol Parti Federal Meclis milletvekili Martina Renner'e gönderilen tehdit mektubunda ise tehditçiler ellerinde ağır silahlar ve biyolojik silahlar olduğunu yazıyor.
21 Ocak tarihine kadar gelen tehdit mektubu sayısı 78. Bunların 22'si Berlin
'deki adreslere gönderilmiş. Aralarında Axel Springer binası da bulunuyor.
Berlin Savcılığı tehdit mektuplarına karşı soruşturma yürütüyor. Soruşturma, haydutça şantaj, halkı kışkırtma, iç barışı tehdit suçlamalarıyla yürütülüyor. Alman güvenlik yetkilileri bu tehdit mektuplarını çok ciddiye aldıklarını vurguluyor.
Ancak bugüne kadar hücreyi ortaya çıkarabilmek için hiçbir ipucu bulunmuş değil.
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Dileriz Alman polisi bu sefer daha önce NSU'da düştüğü hataya düşmez. O zaman kurban aileleri ısrarla, "Bu cinayetlerin arkasında yabancı düşmanlığı var" demesine rağmen, Alman polisi inatla "Cinayetleri üstlenen bir örgüt yok. O nedenle siyasi değil" diye bu yönde soruşturma yapmadı. Şimdi polis bu iddiaya da sığınamaz.
Çünkü tehditlerin altında resmen 'NSU 2.0' yazıyor.
'NSU 2.0' imzasıyla ilk ölüm tehdidini alan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'a henüz koruma bile verilmedi. Dileriz polis herhangi bir bombalı saldırı, bir can kaybı yaşanmadan bu tehditlerin arkasındaki hücreyi ortaya çıkarır.