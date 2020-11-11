Yeni Opel Insignia Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Opel'in amiral gemisi yeni Insignia, yeni donanımlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Opel Türkiye açıklamasına göre, yeni Opel Insignia daha keskin ve daha dinamik görünümünün yanı sıra 168 LED hücresine sahip yenilikçi IntelliLux LED piksel farları, yüzde 18'e kadar daha düşük yakıt tüketimiyle daha verimli yeni motorları, yeni dijital geri görüş kamerası ve arka çapraz trafik uyarısı gibi birçok gelişmiş teknolojiyi bünyesinde barındıran bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Açıklamaya göre, yeni Insignia, tasarımı sayesinde yolda daha da güçlü bir görünüm sergiliyor ve ileri teknoloji ürünü far tasarımıyla kullanıcılara daha da keskin bir görünüm ve daha gelişmiş bir gece görüşü sunuyor. Yeni IntelliLux LED Pixel farlar, her bir farda 84 LED hücresi barındırıyor. Farlar, çok daha hassas ve hızlı tepki vererek sürücüsüne optimum bir görüş sunarken, karşıdan gelen veya önde ilerleyen trafikteki diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmıyor. Yeni nesil IntelliLux LED piksel farlarla Opel'in amiral gemisinin kendi sınıfında tek olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni Insignia yeni geliştirilen, ekstra verimli benzinli ve dizel motorlarla donatıldı. Ayrıca yeni düşük sürtünmeli şanzımanlar yakıt tüketimini daha da azaltırken sürüş konforuna katkı sağlıyor. Tam boy aktif havalandırma perdelerine sahip ön panjur yeni Insignia'nın aerodinamik verimliliğini daha da iyileştiriyor.

Öncüsü ile karşılaştırıldığında, yakıt tüketimi yüzde 18'e kadar daha düşerken, karbondioksit emisyonları yaklaşık 109 gr/km seviyesinde gerçekleşiyor. Yeni Insignia böylece segmentinin en iyi yakıt verimliliğine sahip otomobili olarak öne çıkıyor.

Yeni Insignia'ya yüksek birçok gelişmiş teknoloji de eklendi

Açıklamaya göre, yeni Insignia'ya yüksek birçok gelişmiş teknoloji de eklendi. Bu çerçevede, yandan yaklaşan otomobil konusunda sürücüyü uyaran radar tabanlı arka çapraz trafik uyarısı ile birlikte sistem sürüş güvenliğini daha da artırıyor.

Otomatik acil durum fren sistemi, yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi ve dijital geri görüş kamerası gibi çok sayıda yardımcı sistem yeni Insignia'nın ürün gamını tamamlarken, sürücü ve beraberindeki yolcular, Insignia'da sunulan bilgi-eğlence sistemi ile renkli dokunmatik ekran sayesinde gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerinin faydalanıyor.

Ayrıca Opel tasarımcıları, Insignia'nın iç mekan kalitesini daha da geliştirdi. Pek çok konfor özelliğine sahip olan AGR sertifikalı ergonomik koltuklar çeşitli kumaş ve deri döşeme seçeneklerinin yanı sıra Alcantara olarak da tercih edilebiliyor.

Edition donanımı 490 bin 900 TL'den satılıyor

Diğer yandan, beş donanım seviyesinde satışa sunulan yeni Insignia'nın Edition donanımına 490 bin 900 TL'den sahip olunabiliyor.

Donanım seviyeleri açısından ideal seçimler olarak öne çıkan Elegance donanımına 531 bin 400 TL'den, Ultimate donanımına ise 562 bin 900 TL'den satışa çıkıyor. Yeni Insignia'nın sportif karakterli sürücülere hitap eden Exclusive donanım seviyesi 573 bin 900 TL'den satışa sunulurken, ailenin "en iddialı ve en sportif" üyesi GSi versiyonuna ise 999 bin 400 TL'den sahip olunabiliyor.

"Amiral gemimiz segmentindeki standartları en üst seviyeye çıkartıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, şunları kaydetti:

"Opel olarak D segmentindeki iddiamızı güçlendiriyoruz. Kusursuz Alman yorumuyla, sürüş keyfini zirveye çıkaran, heyecan verici, birçok gelişmiş Alman teknolojisini ve konforu bünyesinde barındıran yeni Insignia, segmentinde çok güçlü kaslara sahip olan bir oyuncu. Amiral gemimiz segmentindeki standartları en üst seviyeye çıkarıyor."