Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın içeriği henüz açıklanmazken, Çelik hakkında “Hakkımda soruşturma var, konuyu bilmiyorum” dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlattı.  

Çelik ise yaptığı açıklamada hakkında bir soruşturma bulunduğunu doğruladı ancak hangi nedenle soruşturulduğunu bilmediğini söyledi. 

Çelik, avukatlarının konuyu 17 Ağustos sabahı öğrenmeye çalışacağını belirtti.

<a class='keyword-sd' href='/yeni-parti/' title='Yeni Parti'>Yeni Parti</a> İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

YENİ PARTİ'YE GEÇTİ 

Özgür Çelik, 28 Temmuz'da CHP İstanbul İl yönetiminin büyük bölümüyle birlikte CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye geçti. 40 kişilik İstanbul İl Yönetimi'nden 39 yönetici ve 39 ilçe başkanından 36'sının da Çelik'le birlikte CHP'den ayrıldığı bildirilmişti.

Çelik 31 Temmuz'da ise YENİ Parti Genel Merkezi tarafından İstanbul kurucu il başkanı olarak görevlendirildi ve İstanbul teşkilatının kuruluş çalışmalarını yürütmesi istendi.

ŞİLE BELEDİYESİ DOSYASI DA AYRILDI 

Çelik'in adı son günlerde başka bir soruşturmayla da gündeme gelmişti. Şile Belediyesi soruşturması kapsamında, dönemin CHP İstanbul İl Başkanı olan Çelik hakkındaki dosyanın ana dosyadan ayrıldığı bildirildi. Savcılık, Çelik hakkındaki rüşvet iddiasının Şile Belediyesi soruşturmasıyla hukuki ve fiili bağlantısının bulunmadığını değerlendirmişti.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik, Yeni Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yeni Parti Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti 3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü
Adana’da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı Adana'da kuyuya düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Fatih’te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı Fatih'te annesini rehin alan zanlı Özel harekat operasyonuyla yakalandı
Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Sahilde bıçaklı kavga: 17 bıçak darbesiyle öldürüldü
Türkiye petrol için gün sayıyordu Libya’da kritik tesislerde patlamalar Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

00:21
Trump’tan Mekke Anlaşması’na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
Trump'tan Mekke Anlaşması'na destek: Büyük memnuniyet duyuyorum
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
23:04
Manchester’de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
Manchester'de çocuk istismarcısına suçüstü: Türk uyruklu zanlıya 16 ay hapis cezası
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:21
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
Bakan Çiftçi ve Bakan Bak da tribündeydi! Amedspor-Erzurumspor maçında Türkçe ve Kürtçe pankart
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 02:34:02. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.