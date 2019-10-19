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Yeni Şakran'da yol düzenleme mesaisi

2 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, doğal gaz döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan yolları onarmaya başladı.

Yeni Şakran'da yol düzenleme mesaisi, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde belediye ekipleri, doğal gaz döşeme çalışmaları nedeniyle bozulan yolları onarmaya başladı.


Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeni Şakran Mahallesi'nde doğal gaz çalışmalarından ötürü kazılan ve bu nedenle deforme olan yolların bakımına başladı. Fen İşleri Müdürlüğünün, yaptığı çalışma programı ile Yeni Şakran Mahallesi'nde deforme olan tüm cadde ve sokakları yenileyeceği, yolları hem yayaların hem de araç sürücülerinin rahat edebilecekleri bir hale getirileceği belirtildi.


Yol düzenleme çalışmalarına ise ekipler; Fatih Sultan Mehmet Caddesi, 3111/1 sokakta yapılan beton parke döşemesi ile başladı. Yol düzenleme çalışmalarının, ana cadde ve sokakların ardından yan arterlerde de devam edeceği ifade edildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:04 Kaynak: İHA
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