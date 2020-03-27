Yeni şarkı
6 saat önce
Türkiye'yi çok seven ve Türk vatandaşı olan Mokhtari şarkısının klibinde İran asıllı yönetmen ve oyuncu Nili Afşar'la birlikte kamera karşısına geçti.
Türkiye'yi çok seven ve Türk vatandaşı olan Mokhtari şarkısının klibinde İran asıllı yönetmen ve oyuncu Nili Afşar'la birlikte kamera karşısına geçti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:39
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