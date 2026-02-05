Yeni START Anlaşması Sona Erdi - Son Dakika
Yeni START Anlaşması Sona Erdi

05.02.2026 13:16
Kremlin sözcüsü Peskov, Yeni START'ın sona ermesiyle ulusal çıkarları gözeten adımlar atacaklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START)" sona ermesiyle ulusal çıkarları gözeten adımlar atacaklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün süresi sona eren Yeni START'ın artık yürürlükte olmadığını vurgulayan Peskov, "Bunu olumsuz değerlendiriyoruz ve bu konuda üzüntümüzü ifade ediyoruz. Sınırlamaları bir yıl daha korumaya yönelik girişimimiz karşılıksız kaldı." dedi.

Anlaşmanın sona ermesiyle ülkesinin atacağı adımlara ilişkin Peskov, "Rusya, nükleer silahların stratejik istikrarı konusunda sorumlu ve dikkatli yaklaşımını sürdürmektedir ve elbette her zaman olduğu gibi öncelikle ulusal çıkarlarını gözetecektir." diye konuştu.

Peskov, Batılı bazı basın kuruluşlarında ABD'li Jeffrey Epstein'ın Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğuna dair iddialara ilişkin soru üzerine, "Bu tür senaryolar hakkında şaka yapmayı çok istiyorum ama zamanımızı boşa harcamayalım." ifadesini kullandı.

Yeni START Anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki Yeni START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de bugün doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

