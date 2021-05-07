Yeni teknolojilerle, katarakt ameliyatları kolaylaşıyor - Son Dakika

Yeni teknolojilerle, katarakt ameliyatları kolaylaşıyor

07.05.2021 14:31
Yeni teknolojilerle, katarakt ameliyatları kolaylaşıyor, System.String[]

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yonca Aydın Akova, teknoloji sayesinde katarakt cerrahisinin etkin olarak yapılabildiğini belirterek, "Hastaların ameliyat öncesi kapsamlı bir göz muayenesi ve en son teknolojik cihazlar ile yapılan tetkiklerle değerlendirilmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, görme kaybının en önemli nedenleri arasında yer alan katarakt, ilaçla ya da gözlükle tedavi edilemiyor. İlerlemesini durdurabilecek herhangi bir etkili yöntemin de bulunmadığı katarakt hastalığında, cerrahi müdahale tek tedavi seçeneği olarak rol oynuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Yonca Aydın Akova, günün teknolojileri sayesinde katarakt cerrahisinin etkin olarak yapılabildiğini belirterek, teknolojik gelişmelerin iyileşme sürecine de katkıda bulunduğunu belirtti.

Göz içindeki merceğin saydamlığını kaybederek bulanıklaşması ve buna bağlı olarak görmenin azalmasıyla oluşan kataraktın görme kalitesinde düşüşe, bulanık ve çift görüşe yol açtığını belirten Akova, gelişim süreci yavaş olduğu için bazı hastaların görmelerindeki azalmayı çok ileri dönemde fark ettiğini belirtti.

Akova, "Katarakt her yaş grubunu etkilese de özellikle 50 yaş sonrası daha sık görülüyor. Şeker hastalığı, uzun süreli kortizon kullanımı ve göze travma gibi durumlarda ise katarakt daha erken gelişebiliyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkta tek tedavi yöntemi ise ameliyat. Hastanın görme keskinliğinde azalmanın olması günlük hayatında ya da mesleki yaşamında sorunlara yol açıyorsa, ameliyat olmasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Katarakt cerrahisinin başarısında hekimin cerrahi deneyiminin, kullanılan cihazın, teknolojilerin ve mercek kalitesinin oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Akova, şunları kaydetti:

"Hastaların ameliyat öncesi kapsamlı bir göz muayenesi ve en son teknolojik cihazlar ile yapılan tetkiklerle değerlendirilmesi çok önemli. Gözde kornea, görme siniri ve retina yapıları ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, mevcut kuru göz, glokom ve sarı nokta hastalıkları dikkate alınmalı. Katarakt cerrahisi damla anestezisiyle en son teknolojik cihaz ve yöntemler kullanılarak, fakoemülsifikasyon yöntemiyle yapılmalı ve bu ameliyatlarda, tek kullanımlık en kaliteli malzeme ve en iyi kalitede mercekler kullanılmalı."

Hastaya uygun göz içi mercek seçimi çok önemli

Katarakt cerrahisinde yapısı bozulan merceğin çıkartıldığını ve görmeyi sağlayan yapay bir mercek yerleştirildiğini belirten Akova, mercek seçiminin gözün uygunluğunun, hastanın yaşam şeklinin, mesleğinin, istek ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Akova, hastaların önemli bir kısmında, gözde robotik cerrahi yöntem olarak tanımlanan, en son teknoloji Femtosaniye Lazer yardımlı katarakt cerrahisi yöntemini kullandıklarını ve bunun hem hastaya hem cerraha önemli avantajlar sağladığını kaydederek, "Bu yöntemde ameliyatın önemli aşamaları bıçak kullanmaksızın ve daha güvenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu yöntemi özellikle premium göz içi mercek planladığımız hastalarda tercih ediyoruz. Femtolazer yardımlı katarakt cerrahisi sayesinde özellikle ileri katarakt hastalarında kornea endotel hücre kaybı daha düşük oranlara indirilebiliyor ve böylelikle ameliyat sonrası elde edilen görüş kalitesinin ömrü de uzatılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dijital navigasyon sistemi katarakt cerrahisinin zorluklarını ortadan kaldırıyor

Dijital navigasyon sisteminin, cerrahların katarakt ameliyatının en zorlayıcı ve önemli basamaklarını, daha iyi planlamalarına ve gerçekleştirmelerine olanak sağladığını ifade eden Akova, "Bu teknoloji lensin en doğru yere konulmasına, astigmatizmanın kontrol edilebilmesine ve daha yüksek görüş kalitesi elde edilmesine yardımcı oluyor. Bunun sonucunda ise katarakt hastalarının görsel sonuçlarının çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İş Bankası, Göz Sağlığı, Katarakt, Akova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni teknolojilerle, katarakt ameliyatları kolaylaşıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti, AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor Fatih Terim, Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak! Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Dolandırıcılar yakayı ele verdi! Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye satmışlardı Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın Demet Akalın, Türk yetkililere seslendi: Turistlere testi mecburi kılın "20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir

Son Dakika Haberleri
16:01 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın
16:00 AK Parti, "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı videoyu sildi
15:55 36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı
15:38 Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı!
15:32 Fatih Terim, "Kaybedersek Beşiktaş'ı alkışlarız" demişti, Çebi'den yorum geldi: Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacak!
15:22 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil
15:08 Kadın futbolculara yarı çıplak haldeyken şiddet uyguladığı ileri sürülen Mehmet Aydın, 'Yılın en iyi hocası' seçildi
14:23 Son Dakika! Erdoğan'dan Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağıyla ilgili ilk yorum: Bizim hazırlığımız da bitmek üzere
14:17 Galatasaray'a gitmesine engel olunan Seleznyov: Hayatımın fırsatıydı, hüngür hüngür ağladım
14:04 Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak
83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın 83 yaşındaki Ahmet dededen Uğurcan Çakır'a nasihat: 25'ine gelmeden bir yere gitme, sen daha çok kazanırsın         
16:02
36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı 36 gündür kendisinden haber alınamayan genç kız sevgilisinin evinden çıktı! Kayıp kızı bulunan anne stüdyoda bayıldı         
15:56
Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı! Gözü dönmüş koca çocukları uyurken karısını bıçaklayıp kaçtı!         
15:38
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi Seyahat izni için çatıya çıkıp ağzına geleni söyledi, istediği olunca da sevincini gizleyemedi         
15:12
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük Çin'den dünyayı rahatlatacak açıklama: Kontrolden çıkan roketin zarara yol açma riski son derece düşük         
13:57
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
13:05
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok         
12:15
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok         
11:32
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 16:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeni teknolojilerle, katarakt ameliyatları kolaylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement