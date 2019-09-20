Yeni YHT Garı Alt Geçidi hizmete açıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı Alt Geçidi'nin hizmete açıldığını belirterek, Konya'ya hayırlı olmasını diledi.



Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeni YHT Garı Alt Geçidi trafiğe açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4 Nisan'da gerçekleştirilen mazbata töreninden hemen sonra temelini attıkları Yeni YHT Garı Alt Geçidi'ni, söz verilen süreden önce tamamlayarak hizmete açtıklarını söyledi.



"Bir tünel inşa etmiş olduk"



Araç geçişlerinin başladığı alt geçitte incelemelerde bulunan Başkan Altay, Konya için söz verdikleri konuları bir bir çözmeye devam ettiklerini belirtti. Başkan Altay, bir yandan metro, banliyö, bisiklet gibi toplu ulaşım araçlarını çözerken bir yandan da trafiğin ana unsuru olan taşıtlar için önemli projeler yürüttüklerini söyledi. Başkan Altay, "Mazbatamızı aldıktan sonra ilk yaptığımız iş, Yeni YHT Garı önündeki alt geçidin temelini atmak olmuştu. Mazbatadan sonra ilk temelini attığımız işin bugün açıldığını görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. O gün 25 Eylül'de burayı tamamlayacağımızı ifade etmiştik. Elhamdülillah bir hafta önce iş tamamlandı ve şu anda trafik akışını sağlamış olduk. Demiryolu Caddesi özellikle sanayicilerin çok yoğun kullandığı Konya'nın ana arterlerinden birisi. Yeni YHT garının açılmasıyla birlikte burada bir keşmekeş oluşacaktı. Aslında bir tünel inşa etmiş olduk. 155 metre uzunluğunda bir tünelle trafiği YHT garında oluşacak trafik karmaşasından uzaklaştırdık ve dün akşamdan itibaren de aktif bir şekilde çalışıyor. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.



"Metronun ihalesi yakında gerçekleşecek"



Trafik konusunun, üzerinde en fazla çalıştıkları konulardan birisi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Taşıtlarla ilgili alt geçitler, düzenlemeler yaparken toplu ulaşımla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah metronun ihalesi yakında gerçekleşecek. Önemli olan insanların trafikte geçirecekleri vakti azaltmak. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



31 ilçede fiziki yatırımlar devam ediyor



Başkan Altay, alt geçidin yapım aşamasında bölge esnafına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederek, "Bu dönemin ana sloganı; 'Gönül Belediyeciliği'. Biz de buna uygun olarak her daim vatandaşlarımızla iç içeyiz. Bir taraftan da şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili gece gündüz demeden çalışıyoruz. 31 ilçemizin tamamında alt yapı çalışmalarımız, asfaltlama çalışmalarımız, köy yollarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fiziki belediyeciliğe en güzel örneklerden birisi olan, verilen sözden bir hafta önce tamamlanan, 22 milyon liraya mal olan YHT Garı Alt Geçidi şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA