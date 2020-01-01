Yeni yıla, çetin kış şartlarında merada girdiler - Son Dakika

Elazığ'da geçim kaynakları olan koyunlarını otlatmak için göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan aileler, yeni yıla çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü meralarda girdi.



Türkiye'de, 214 bin 772 büyükbaş ve 877 bin 90 küçükbaş hayvan varlığı ile hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Elazığ'da, küçükbaş hayvan yetiştiricileri meralarda kurdukları çadırlarda konar göçer hayat sürüyor.



Kentte hayvancılıkla uğraşan aileler, yaz mevsiminde daha verimli otlak bulabilmek için çıktıkları Erzurum yaylalarından, havaların soğumasıyla Baskil ilçesi yakınlarındaki kiraladıkları meralara dönüyor.



Yılın 365 günü hayvan yetiştirmek suretiyle ülkede hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sunan ve çadırlarda yaşayan göçebe aileler, yeni yılı ağır kış şartların hüküm sürdüğü meralarda ya sobanın üzerinde demlenen çayı yudumlayarak ya da hayvanlarıyla ilgilenerek koyun ve kuzu sesleri arasında karşılıyor.

Sabah erken saatlerde kalkan göçerler, hayvanlarını yemledikten sonra meraya çıkıyor ve akşam karanlığında geri dönüyor. Hayvanlar merada iken kadınlar günlük ev işlerinin yanı sıra, ağılları temizliyor, hayvanların su ve yemlerini hazırlıyor.



"Tüm Türkiye'ye yeni yılda huzur, barış ve mutluluk diliyoruz"

Göçerlerden Sıddık Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atadan dededen kalma bir hayat tarzı olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin kendileri için vazgeçilmez olduğunu söyledi.



Yaz kış Elazığ ve çevre illerde kışlak ve yaylaklar arasında gelip gittiklerini, mesleklerini yılın 365 günü severek yaptıklarını ifade eden Kuş, 2020 yılına merada girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kuş, "Yeni bir yıla girerken yine hayvanlarımızın başındayız, özel bir kutlamamız filan yok, farklı bir beklentimizde yok. Göçerler olarak halimizden memnunuz. Ülkemize ekonomik anlamda herhangi bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Tüm Türkiye'ye yeni yılda huzur, barış ve mutluluk diliyoruz." diye konuştu.

"Huzurluyuz, mutluyuz"

Sefer Kuş ise çeyrek asırdır göçebe hayvan yetiştiriciliği yaptığını, 2020 ile bir yılı daha geride bırakmanın sevincini yaşadığını ifade etti.

Yeni yılın tüm göçerler için bereketli bir yıl olmasını dileyen Kuş, "Yeni yıla merada çadırlarımızda çocuklarımızla birlikte girmiş bulunuyoruz. Huzurluyuz, mutluyuz." dedi.



Göçerlerden Fethi Kuş da her yıl olduğu gibi bu yılda merada doğayla baş başa yeni yılı karşıladıklarını belirterek, 2020 yılından en büyük beklentisinin küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mera imkanlarının daha da genişletilmesi olduğunu aktardı.