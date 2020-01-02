Yeni yılın ilk günü eski eşini tehdit ederek evini yakalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeni yılın ilk günü eski eşini tehdit ederek evini yakalan şahıs yakalandı - Son Dakika

Yeni yılın ilk günü eski eşini tehdit ederek evini yakalan şahıs yakalandı

6 saat önce

Kağıthane'de yeni yılın ilk günü eski eşini tehdit ederek evini yakan Ruşen Ç. isimli şahıs yakalandı.

Yeni yılın ilk günü eski eşini tehdit ederek evini yakalan şahıs yakalandı, System.String[]

Kağıthane'de yeni yılın ilk günü eski eşini tehdit ederek evini yakan Ruşen Ç. isimli şahıs yakalandı. "Silahlı Tehdit" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Kağıthane Yeşilce Mahallesinde bulunan bir adreste yeni yılın ilk günü meydana gelen "Mala Zarar Verme", "Tehdit" ve "Yangın" konuları ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda bahse konu olayını Ruşen Ç. (49) isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların devamında şahsın Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan ikameti ve çevresi takibe alındı. Şahıs aynı gün saat 21.55 sıralarında ikametine girmeye çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.


Eski eşi tehdit ederek evini yakmış


Yapılan araştırmalarda, olayın meydana geldiği ikametin şüpheli şahsın eski eşine ait olduğu, şahsın eski eşini sürekli rahatsız ettiği ancak mağdur şahsın eski eşinden yakın bir zamanda herhangi bir şikayeti bulunmadığı, şüpheli şahsın ikamete gelmeden bir saat önce eski eşini arayarak torununu evden çıkarmasını ve evi yakacağını beyan ederek tartıştığı, saat 16.00 sıralarında alkollü bir şekilde yarım bidon benzinle ikamete gelerek ikametin pencere ve kapısına ateşe vermek suretiyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.


"Silahlı Tehdit" suçundan bugün adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Yeşilce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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