Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük kimdir?

Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük kimdir?
26.06.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasi gündemde öne çıkan gelişmelerin ardından "Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir?" ve "Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük kimdir?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Siyasi kariyeri ve kamuoyundaki çalışmalarıyla dikkat çeken İzettin Küçük'ün hayatı, mesleği ve siyasi geçmişine ilişkin detaylar merak ediliyor.

Yeni Yol Partisi'nde yaşanan gelişmelerle birlikte gözler parti yönetimine çevrildi. Özellikle "Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir?" ve "İzettin Küçük kimdir?" soruları arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük'ün biyografisi, siyasi yaşamı ve merak edilen tüm ayrıntılar.

İZZETTİN KÜÇÜK KİMDİR?

İzettin Küçük, 11 Kasım 1964 tarihinde Erzurum'un Tortum ilçesinde dünyaya geldi. Evli olan Küçük, eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1987 yılında mezun oldu. Daha sonra İngiltere'de dil eğitimi aldı ve Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

MESLEKİ KARİYERİ

Kamu görevine 1987 yılında Faysal Bank'ta Kredi Değerlendirme Uzmanı olarak başlayan İzettin Küçük, 1989 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Görev yaptığı ilçeler arasında Karabük Yenice, Kırklareli Pehlivanköy, Karabük Eflani, Kastamonu Abana, Bayburt Aydıntepe, Sakarya Pamukova, Karabük Safranbolu ve İstanbul Üsküdar bulunuyor. Kaymakamlık görevlerinin ardından Siirt Vali Yardımcılığı görevini de üstlenen Küçük, kamu yönetimindeki deneyimini üst düzey idari görevlerle sürdürdü.

İzettin Küçük Yeni Yol Partisi Genel Başkanı’dır.

VALİLİK GÖREVLERİ

İzettin Küçük, 2010 yılında Karabük Valisi olarak atandı. Daha sonra sırasıyla Şanlıurfa Valiliği ve Bursa Valiliği görevlerinde bulundu. 2018 yılında Merkez Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Küçük, kamu yönetiminde farklı kademelerde önemli sorumluluklar üstlendi.

EĞİTİMİ VE YABANCI DİL BİLGİSİ

İzettin Küçük, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. İngiltere'de aldığı dil eğitiminin yanı sıra Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. İngilizceyi iyi seviyede, Arapçayı ise orta seviyede bilen Küçük, meslek hayatı boyunca çeşitli eğitim programlarına da katıldı.

KATILDIĞI EĞİTİMLER

Kariyeri boyunca mesleki gelişimine önem veren İzettin Küçük, İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'de düzenlenen dil eğitimine katıldı. Ayrıca Milli Güvenlik Akademisi'nde eğitim aldı ve Japonya'da doğal afet yönetimi konusunda iki aylık programa iştirak etti.

İLGİ ALANLARI

Yoğun kamu yönetimi kariyerinin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdüren İzettin Küçük, özellikle Hegel ve Farabi felsefesi üzerine araştırmalar yapıyor. Yüzme, ata binme, kayak ve dağcılık ise ilgi duyduğu sporlar arasında yer alıyor.

Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük kimdir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Bakan Kurum, Londra’da Kral Charles’ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı Bakan Kurum, Londra'da Kral Charles'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı

16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
16:06
Kaan Ayhan’ın eşinden Milli Takım’ı karıştıracak beğeni
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni
15:51
Venezuela’daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589’a yükseldi
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 16:57:28. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Yol Partisi Genel Başkanı kimdir, Yeni Yol Partisi Genel Başkanı İzettin Küçük kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.