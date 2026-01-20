Yeni Yönetmelik ile Elektrik Sektöründe Değişim - Son Dakika
Yeni Yönetmelik ile Elektrik Sektöründe Değişim

20.01.2026 13:17
Bakanlık, elektrik alanında fen adamlarının yetki ve sorumluluklarını güncelledi, 2026'da yürürlükte.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, inşaat sektöründe nitelikli iş gücünü artırmak ve güncel teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla, "Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinesinde hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk kez 1989'da yürürlüğe giren ve 2012'de kapsamlı biçimde değiştirilen yönetmelik, bu son düzenlemeyle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda güncellendi.

1 Mart 2026'da yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle, fen adamlarının yetki sınırları artık mezuniyetlerine göre "bağlantı gücü" üzerinden değil, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne göre tanımlanan "binanın elektrik kurulu gücüne" göre belirlenecek.

Böylece elektrik dağıtım şirketleri ve ilgili idareler yetki sınırlarını daha kesin ve gerçekçi biçimde kontrol edebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, kurulu gücü 1000 kilovata kadar olan elektrik iç tesis işlerinin yapım işlerini teknisyenler üstlenebilirken, 2000 kilovata kadar teknikerler ve yüksek teknikerler, 2 bin 500 kilovata kadar teknik öğretmenler görev alabilecek.

Proje hizmetlerinde ise teknisyenler kurulu gücü 30 kilovata kadar, teknikerler ve yüksek teknikerler 50 kilovata kadar, teknik öğretmenler ise 80 kilovata kadar yetkili olacak.

Yönetmelikle ayrıca fen adamlarının mezuniyet durumlarına göre sınıflandırılması esasları da 1992 yılında yayımlanan 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun"a uygun olarak güncellendi.

Yapılan değişiklik, elektrikle ilgili fen adamlarının yetkilerini daha belirgin hale getirirken, çalışma koşullarında da iyileşme sağlayacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

