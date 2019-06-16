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Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

3 dakika önce

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu yıl 8'nci kez mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu, System.String[]
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu yıl 8'nci kez mezuniyet coşkusunu yaşadı. Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, Yeşilköy WowHotel'de gerçekleştirilen görkemli mezuniyet töreniyle meslek hayatlarına uğurlandı.

Üniversitenin 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Mütevelli Heyeti üyeleri, çok sayıda davetli ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Öğleden önce gerçekleştirilen ilk törende üniversitenin 10 fakültesinden mezun olan öğrencilere, öğleden sonraki ikinci bölümde ise Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun ön lisans programlarından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

Öğrenci Konseyi Başkanı Şeyhmus Ortakaya ve tüm fakültelerden mezun olanlar adına Tugay Can Erdoğan' ın yaptığı konuşmanın ardından Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler programından mezun olan Mükerrem Dönmez kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu' na, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'na ve tüm arkadaşlarına teşekkür eden Dönmez, salonda bulunanlara adeta eğitimin engel tanımadığını gösterdi. Mükerrem Dönmez' in konuşması salondan büyük alkış aldı.

"BİR ÜNİVERSİTENİN KALİBRESİ ÜRETTİĞİ DEĞERLERLE ÖLÇÜLEBİLİR"

Törende konuşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, bir üniversitenin ürettiği değerlerle gerçek bir üniversite olacağının altını çizerek, "Üniversitenin o değerlerle kalibresi ölçülebilir. Biz değer üreten, ürettiğini paylaşan ama bilgiyi de bilince dönüştürmeyi becerebilen aynı zamanda nerede bir mazlum varsa onun derdine derman olabilmeyi, gençliğin üniversitesi olmayı istiyoruz. Bundan da hiçbir taviz vermeye niyetimiz yok" dedi.

Konuşmasında engelli öğrenci Mükerrem Dönmez' in yaptığı konuşmaya değinen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu şunları söyledi

"Bugün bu törene damgasını vuran ve daha fazla anlam katan, size de rehber olan Mükerrem' dir. Hiçbir güçlük hayat boyunca yaşanabilecek sizin o öğrenme aşkınızı, zorlukları aşma azminizi engellememelidir. Mükerrem' i bu nedenle ayakta alkışlıyorum. Allah ona uzun ömürler versin, başarıları daim olsun."

"YAŞADIĞINIZ TOPRAKLARIN KIYMETİNİ BİLİN"

Mezunlara, "Yaşadığınız bu toprakların kıymetini bilmenizi ve müstesna bir ülkenin fertleri olduğunuzun farkına vararak bu yolculuğunuzu yapmanızı isteriz" tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Biz öyle kolay kazanılmış toprakların insanı değiliz, bağımsız yaşamaya sevdalı bir milletiz. Bizi hiç kimse boyunduruk altına almayı başaramadı. Bilginizi, becerinizi, biliminizi, ışığınızı hep o istiklal mücadelesi ile taçlandırın. Sizler 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen bir liderin kurduğu ülkedesiniz. Bunun sorumluluğuyla geleceğinize sahip çıkın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Yapılan konuşmaların ardından üniversitenin 10 fakülte ve 2 Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler hep birlikte kep attılar. Aileleriyle mezuniyet sevincini paylaşan öğrenciler daha sonra çalan müzikler eşliğinde hep birlikte eğlendiler. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da mezunların bu sevincine ortak olarak onlarla birlikte horon oynadı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
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