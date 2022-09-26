Yeni Zelanda'da, İngiltere Kraliçesi Elizabeth için anma töreni düzenlendi

Yeni Zelanda'da, 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için resmi anma töreni yapıldı.

Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için düzenlenen tören Wellington'da yerel saatle 14.00'te yapılan saygı duruşuyla başladı.

Törende Başbakan Jacinda Ardern, Kraliçe Elizabeth'in ülkeye 1950'li yılların başında yaptığı ilk ziyaretin ardından yazılan kitaptan bazı bölümleri okudu.

Törene, aralarında siyasetçiler, eski ve mevcut yöneticilerin de bulunduğu 600 kişi katıldı.

Bu arada Yeni Zelanda'da bugün Kraliçeyi anmak için tek seferlik resmi tatil ilan edildi.

Yeni Zelanda, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülkeleri arasında yer alıyor.

Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, aralarında Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ile Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki diğer irili ufaklı birkaç ülke dahil olmak üzere 16 ülkenin devlet başkanı konumunda yer alıyordu.