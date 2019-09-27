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Yeni Zelanda'da on binlerce öğrenci iklim için grevde

1 saat önce

Yeni Zelanda'da on binlerce öğrenci küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmeyerek greve başladı.

Yeni Zelanda'da on binlerce öğrenci iklim için grevde, System.String[]

Yeni Zelanda'da on binlerce öğrenci küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için okula gitmeyerek greve başladı.


Yeni Zelanda'da okulu asan on binlerce öğrenci iklim için greve başladı. Ülkede öğrencilere destek veren 170 binden fazla kişinin de greve katıldığı belirtildi. Öğrenciler, "Derslerimizi atlıyoruz, bu yüzden size bir ders verebiliriz", "Dünyamızı temiz tutun" yazılı pankartlar taşıdı. İklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen bir öğrenci, "Eğitimim, geleceğim yoksa ya da ülkem yoksa önemli değil" ifadelerini kullandı.


Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Perşembe günü yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir anlaşma için dört ülkeden destek aldığını açıklamıştı. Ardern, müzakerelerin gelecek yılın başlarında Norveç, İzlanda, Kosta Rika ve Fiji ile başlayacağını belirterek diğer ülkelerin de katılacağını umduğunu söyledi. - WELLINGTON

Yeni Zelanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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