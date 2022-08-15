Ardern, bu çalışmalar kapsamında 120 personelin daha Ukrayna askerini eğitmek üzere İngiltere'ye gönderileceğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, Kiev 'in öz savunmasını yapabilmesi için yürütülen uluslararası çalışmalar olduğunu anımsattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yeni Zelanda, Ukrayna askerinin eğitimi için İngiltere'ye ilave personel gönderecek - Son Dakika

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