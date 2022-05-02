Yeniçağa ve Mudurnu'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Yeniçağa ve Mudurnu'da bayramlaşma programı düzenlendi

02.05.2022 18:29
Yeniçağa ve Mudurnu'da bayramlaşma programı düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bolu'nun Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Yeniçağa Öğretmenler Lokali'nde gerçekleştirilen programda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa, Yeniçağa Belediye Başkan Vekili Nusret Soysal, daire amirleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Mudurnu

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, ilçede görev yapan protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekkeliler Konağı'nda düzenlenen programa, Belediye Başkanı Necdet Türker, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaydu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çevik, etkinliğe katılanlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.

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Yeniçağa, Hisarcık, Mudurnu, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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