Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkunsu'dan Develi'ye Ziyaret
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkunsu'dan Develi'ye Ziyaret

2 dakika önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkun'su Develi İlçe Başkanı Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkunsu'dan Develi'ye Ziyaret, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkun'su Develi İlçe Başkanı Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'su ve Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Kemal Yıldız Genel Başkan Yardımcısı Yahya Coşkunsu ve İl Başkanı Önder Narin'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Refah Partisi, Kayseri, Develi, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
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