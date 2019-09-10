Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkunsu'dan Develi'ye Ziyaret
2 dakika önce
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkun'su Develi İlçe Başkanı Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:47 Kaynak: İHA
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Coşkun'su Develi İlçe Başkanı Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yahya Coşkun'su ve Kayseri İl Başkanı Önder Narin, Yeniden Refah Partisi Develi İlçe Başkanı Kemal Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Kemal Yıldız Genel Başkan Yardımcısı Yahya Coşkunsu ve İl Başkanı Önder Narin'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ
AKAM'dan dikkat çeken genel seçim anketi: CHP birinci çıktı Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu: Tehdit dili kullanması bardağı taşırdı Ünlü televizyoncunun tepki gösterdiği tabela, zabıta ekipleri tarafından indirildi Tesla sürücüsü, 90 kilometre hızla giden araçta uyurken görüntülendi