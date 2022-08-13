Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Van'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Van'da partisinin il kongresine katıldı

13.08.2022 19:09
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Van'da partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da partisinin il kongresine katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da partisinin il kongresine katıldı.

Kentteki bir otelde düzenlenen kongrede bir konuşma yapan Erbakan, iktidara geldiklerinde 81 ilde 681 refah projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Eşitlik temelinde bir politika izleyeceklerini ifade eden Erbakan, kamuda israfı ortadan kaldıracaklarını, denk bütçeyi gerçekleştireceklerini, faize, israfa giden paraları kurtaracaklarını belirtti.

Milleti bolluk ve bereketle buluşturacaklarını aktaran Erbakan, şöyle dedi:

" Türkiye'nin dört bir yanında üretime, istihdama, ihracata yönelik yatırımlar, sanayi ve teknoloji tesisleri hayata geçireceğiz. Bu projeler teker teker hazırlandı ve kitabı ortaya konuldu. İktidarımızda bu ülkede işsizlik diye bir problem kalmayacak. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bu kalkınma hamlesini gerçekleştireceğiz. İktidarımızda ehliyet, liyakat ve adalet geçerli olacak. Bu vesileyle mülakatla kamuya personel alma dönemine son vereceğiz. KPSS'den belli bir taban puan alan aday girmek istediği kurumun yapacağı yazılı teknik sınava da girecek. O sınavda gerekli puanı alması halinde mülakat olmadan da doğrudan doğruya memur olarak işe başlayacak."

Kongrede, Göksel Yarız yeniden il başkanlığına seçildi.

YORUMLAR
500
Erbakan: Masa başındakiler ve kasa başındakilerin oyununu bozacağız Erbakan: Masa başındakiler ve kasa başındakilerin oyununu bozacağız Fatih Erbakan: 'Bir yılda 150 milyar dolar kaynağı bulabiliriz' Fatih Erbakan: 'Bir yılda 150 milyar dolar kaynağı bulabiliriz'
Kaynak: AA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Van'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi
17:43 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus neşteri vurdu! İşte kalemini kırdığı futbolcular...
17:40 Yılan ısırığından ölen ablasının cenazesinde yılan ısırığından dolayı can verdi
17:20 Ev satın almak isterken harf hatası nedeniyle mahallenin sahibi oldu
17:13 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber internet sitesinden silindi
17:09 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımına dikkat çeken yorum: Resmen bir karış kadar
18:24 Türk bayrağına basarak video yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
16:53 Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti emeklilik tarihini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 19:09:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Van'da partisinin il kongresine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement