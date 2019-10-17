Yeniden Refah Partisi Olağan Kongresi 17 Kasım'da

Yeniden Refah Partisi, 1.Olağan Genel Kurulu'nu "Burada gelecek var" sloganıyla 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirecek.

Partiden yapılan açıklamada, Yeniden Refah Partisi'nin 23 Kasım 2018'de resmi kuruluşunu gerçekleştirdiği belirtilerek, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Partinin yapıcı bir muhalefet anlayışıyla çalışmalarını bugüne kadar aşk ve gayretle yürüttüğü vurgulanan açıklamada, birçok il ve ilçe kongrelerinin büyük bir hızla yapıldığı bildirildi.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'nin 17 Kasım 2019 Pazar günü "Burada gelecek var" sloganıyla Ankara Arena Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda 1. Olağan Büyük Kongresi'ni yapacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanabilir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni ve adil bir dünya, herkese refah, adalet için, 'Burada gelecek var' diye haykırmak için, tüm milletimizi kongremize davet ediyoruz."