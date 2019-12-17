Yeniden Refah Partisinde Başkanlık Divanı belirlendi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisinde Başkanlık Divanı belirlendi

6 saat önce

Yeniden Refah Partisinin Başkanlık Divanı oluşturuldu.

Yeniden Refah Partisinde Başkanlık Divanı belirlendi, System.String[]

Yeniden Refah Partisinin Başkanlık Divanı oluşturuldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 17 Kasım'da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongre sonrası Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile genel başkan danışmanları belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Fatih Erbakan, partisinin A takımında görev alacak üyelere başarılar dileyerek, "Yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya için daha da çok koşacağımız daha da çok terleyeceğimiz yeni bir çalışma dönemi başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Başkanlık Divanına getirilen isimler ve görevleri şöyle:

"Siyasi İşler Başkanı Av. Bayram Sakartepe, Teşkilat Başkanı Bahattin Sungur, Genel Sekreter Suat Pamukçu, Eğitim Başkanı Cengiz Zor, Tanıtma Başkanı Zafer Emanetoğlu, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Av. Mehmet Ener, STK ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemil Çolak, Ekonomik İşler Başkanı Dr. Fatih Öztek, Sosyal İşler Başkanı Dr. Şeref Menteşe, Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin, Ar-Ge Başkanı Prof. Dr. Doğan Aydal, Mahalli İdareler Başkanı Erkan İlyas Helvacı, Genel Muhasip ve Mali İşler Başkanı Mahmud Altunsoy, Yurtdışı Vatandaşlar Başkanı Ali Yüksel."

Erbakan'ın danışmanlar listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Prof. Dr. Sacid Günbey, Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu, Mehmet Aras, Yücel Mollaismailoğlu, Ö. Faruk Ekinci, Abdullah Özbey, Musa Okçu, Prof. Dr. Nurettin Lüleci, M. Akif Ulusoy, Ulvi Çavdaroğlu."

Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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