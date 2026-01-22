Yenidoğanlar için Kalp Tarama Programı

SAĞLIK Bakanlığı, yenidoğan bebeklerde hayati risk oluşturan doğuştan kalp hastalıklarının erken tanısı için 'Neonatal Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı'nı ülke genelinde hayata geçiriyor.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tarama programına ilişkin lansman düzenlendi. Programa; Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammet Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş ve beraberindeki heyet, çocuk servisinde yenidoğan bir bebeğe uygulanan nabız oksimetre taramasını yerinde inceledi. Bakan Yardımcısı Okumuş, son 20 yılda uygulanan güçlü sağlık politikaları sayesinde çocuk sağlığı alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "5 yaş altı çocuk ölüm hızımızı binde 40'lardan 10,9'lara, bebek ölüm hızımızı binde 31,5'ten 8,9'a ve 2000'li yılların başında binde 17 olan yenidoğan ölüm hızımızı ise nitelikli yenidoğan bakım hizmetleri sayesinde 5,6'ya kadar düşürmüş bulunuyoruz" dedi.

'YARARI İSPATLANMIŞ BİR TARAMA YÖNTEMİ'

Doğumsal anomalilerin, yenidoğan ölümleri arasında önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Okumuş, "Doğumsal kritik konjenital kalp hastalıklarının erken tanı ve tedavisi bizim için de çok çok önemli. Bugün burada tanıtımını yaptığımız nabız oksimetre taraması, gebelikte tanı konulamayan ve doğumdan sonra erken dönemde belirti vermeyen kritik doğumsal konjenital kalp hastalıklarının, taburcu edilmeden önce erken dönemde saptanması amacıyla geliştirilmiş ve bilimsel olarak da yararı ispatlanmış bir tarama yöntemidir" diye konuştu.

BÜTÜN HASTANELERDE UYGULANACAK

Program kapsamında, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde yenidoğanlara nabız oksimetre taraması uygulanacağını aktaran Okumuş, bu yöntemin bebeğe zarar vermeyen, ağrısız ve kısa sürede sonuç veren bir tarama yöntemi olduğunu kaydetti.

Haber-Kamera: ANKARA,