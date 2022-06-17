Yenikapı istasyonunda, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." anonsu yapılırken, bazı duraklarda yolcu yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

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