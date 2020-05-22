Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bulunan Yeniköy göletine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 40 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı, System.String[]

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bulunan Yeniköy göletine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 40 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.


Gümüşhane'de balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 40 bin adeti Şiran ilçesine bağlı Yeniköy göletine bırakıldı.


Amaçlarının göl ve göletleri balıklandırarak sportif balık avcılığının geliştirilmesi ve turizme yönelik çalışmalara katkı sağlanarak ekonomiye katma değer sağlanması olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, "Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkan tanınması büyük önem arz etmektedir. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Yeniköy, Şiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 02:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeniköy göletine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı - Son Dakika

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