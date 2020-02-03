"Yenilenebilir enerji kaynakları maksimum verimle kullanılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Yenilenebilir enerji kaynakları maksimum verimle kullanılmalı' - Son Dakika Ekonomi

"Yenilenebilir enerji kaynakları maksimum verimle kullanılmalı"

6 saat önce

Türkiye ve çevre coğrafyadaki yenilenebilir enerji yatırımlarına işletme ve bakım hizmetleri veren Ülke Enerji'nin Genel Müdürü Ali Aydın, enerji bağımsızlığına olan ihtiyacın oldukça arttığı bu dönemde, "yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının maksimum verimle"...

Türkiye ve çevre coğrafyadaki yenilenebilir enerji yatırımlarına işletme ve bakım hizmetleri veren Ülke Enerji'nin Genel Müdürü Ali Aydın, enerji bağımsızlığına olan ihtiyacın oldukça arttığı bu dönemde, "yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının maksimum verimle" kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Dijitaleşmenin rüzgar türbinlerinin kapasiteleri çerçevesinde mümkün olduğunca çok enerji üretebilmeleri ve rüzgar türbinlerinde plansız duruşa, elektrik üretimine, gelire ve karlılığa önemli derecede etkisi olduğunu da belirten Aydın, dijitalleşen süreçler sayesinde elde edilen enerji üretiminin yaklaşık yüzde 20-25 seviyesinde arttığına ve rüzgar enerjisi santrallerinin ekonomik ömrü boyunca da pozitif sonuçlar oluşturduğunu vurguladı ve ekledi:

"Rüzgar enerjisinde durum tabanlı bakım ve daha fazla öngörülebilirlik sağlayan dijitalleşme, enerji verimliliğini artırmaya ve servis bakım maliyetlerini düşürmeye yardımcı oluyor.

"Bu kapsamda saha ekipleri ile operasyon ve bakım verimliliğini iyileştiren bir planlama uygulaması yazılımının varlığı, santral genelinde süreli bakım planlarını organize etmek ve önceliklendirmek için toplanan veri setleriyle birlikte rüzgar santrallerine yapılacak olan bakım maliyetlerinin ciddi miktarlarda azaltılmasına yardım ediyor.

"Gelişmiş otomasyon sistemini, üretim teknolojilerini ve nesnelerin internetini içerisinde barındıran Endüstri 4.0, rüzgar enerjisinde de etkilerini gösteriyor.

"RES'lerin yıllık üretim verimliliği ve rüzgar santrallerinin karlılığını arttırmak üzere geliştirilmeye devam eden dijital yazılımların gücü, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması için rol oynuyor."


Ali Aydın, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:48 Kaynak: DHA
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