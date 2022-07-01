Yenilenebilir enerji konusunda dev adım! - Son Dakika
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Yenilenebilir enerji konusunda dev adım!

01.07.2022 09:53
Yenilenebilir enerji konusunda dev adım!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı (NREL) yenilenebilir enerjide verimlilik rekoru kırdı.

Fosil yakıtları günden güne geride bıraktığımız şu günlerde yenilenebilir enerji tüm insanlığın odak noktası konumunda. Bu konuda birçok araştırma yapan bilim insanları en verimli yenilenebilir enerji yöntemlerini bulmaya çalışıyor. Bu konuda önemli bir adım ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarından (NREL) geldi.

Yeni ısı motoru buhar türbinlerinden daha verimli

Hareketli parçası olmayan bir ısı motoru tasarlayan mühendisler, yüzde 40'ın üzerinde bir verimlilik yakalamayı başardı. Isıyı elektriğe dönüştüren bu sistem, standart endüstriyel buhar türbinlerinden daha verimli yapısıyla dikkat çekiyor.

Yenilenebilir enerji sanıldığı kadar çevreci değil

Buluş, bir güneş panelinin fotovoltaik hücrelerine benzer şekilde çalışıyor. Isı motoru aslında ısı kaynağından yüksek enerjili fotonları pasif olarak yakalayan bir termofotovoltaik (TPV) hücrelerden oluşuyor. Isı motoru bu sayede 1.900 ile 2.400 dereceye ulaşan sıcaklıklarda bile elektrik üretebiliyor.

Yenilenebilir enerji konusunda dev adım!

Bir TPV hücresi için önceki verimlilik rekoru yüzde 32'ydi. Ancak ekipler bu performansı daha yüksek sıcaklıkta, daha yüksek enerjili fotonları dönüştürebilen malzemeler kullanarak geliştirdi. Araştırmacılar, TPV hücrelerini ızgara ölçekli bir termal bataryaya dahil etmeyi planlıyorlar.

Sistem, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan gelen fazla enerjiyi kullanacak ve bu enerjiyi yalıtılmış sıcak grafen kapasitörlerde depolayacak. Hücreler, ısıyı elektriğe dönüştürecek ve gerektiğinde bir elektrik şebekesine gönderecek.

Yenilenebilir enerji konusunda dev adım!

Araştırmacılar, sistemin ana parçalarını küçük ölçekli deneylerde başarıyla uygulamış durumdalar. Deneysel TPV hücreleri yaklaşık bir santimetre kare olarak tasarlanırken sistemi tamamen işlevsel hale getirmek için entegrasyon çalışmaları devam ediyor.

Eğer sistem büyük ölçekli boyutlara ulaşırsa fosil yakıt tüketen santrallerin yerini alması bekleniyor. Yeni sistem ile birlikte çevre kirliliğinin önüne geçilirken daha verimli bir enerji üretimi de sağlanmış olacak. Bu çalışmaların devamını görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Peki siz yenilenebilir enerji yönünde atılan bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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