Yenilenen BMW 7 Serisi İstanbul'da

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW'nin 45 yıllık geçmişe sahip olan modeli Yeni BMW 7 Serisi ve markanın en büyük SUV modeli X7, İstanbul'da gerçekleşen özel bir etkinlikte basın mensuplarına tanıtıldı.

Yeni BMW 7 Serisi için özel olarak Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte Borusan Otomotiv Grubu'nun Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümüne Öncü olma misyonuna ve sürdürülebilirlik hedeflerine değinen Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik konuşmasına Yeni BMW 7 Serisi'nden bilgiler vererek başladı. Tiftik, "Türkiye temsilcisi olduğumuz BMW markamızın 45 yıllık geçmişe sahip olan amiral gemisi modeli Yeni BMW 7 Serisi, bir ilk olarak ilk etapta sadece tamamen elektrikli motorlu versiyonuyla dünyada satışa sunuluyor. Böylelikle üreticimiz BMW Group, 2025 sonuna kadar tamamen elektrikli 2 milyon otomobil hedefine daha da yaklaşacak. Geniş iç mekanı ve fark yaratan donanımlarıyla kişiye özel lüks mobilite kavramını yeniden yorumlayan ve segmentindeki standartları belirleyen Yeni BMW 7 Serisi için kısa bir süre sonra ön siparişleri almaya başlamayı ve teslimatları da 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni BMW 7 Serisi'nin yanında, satışa sunulduğu dönemden bu yana BMW tutkunlarıyla buluşturmayı arzu ettiğimiz, BMW X ailesinin en önemli modeli, Yeni BMW X7'nin de ön gösterimini gerçekleştiriyoruz. Bu aracımızın ön siparişlerini de Yeni BMW 7 Serisi'nde olduğu gibi kısa bir süre sonra almaya başlayacağız. Yeni BMW X7'nin teslimatları ise gelecek yılın ilk çeyreğinde gerçekleşecek." dedi.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

Tiftik sözlerine Borusan Otomotiv'in 2013 yılında BMW i3 ile çıktığı elektrikli mobilite yolculuğunun geldiği noktadan bahsederek devam etti. Tiftik, "Bu serüvende kendimize 'Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümüne Öncü Olmak' misyonunu belirledik. Belirlediğimiz sürdürülebilirlik hedefleri ve üstlendiğimiz öncü rol doğrultusunda Türkiye temsilcisi olduğumuz markalarımızın en yeni ve çevreci modellerini müşterilerimizle tüm dünyayla eş zamanlı olarak buluşturuyoruz. Ana faaliyet konularımız dışında da özelikle toplumsal sorumluluğumuz çerçevesinde aldığımız inisiyatiflerle sektörümüzde fark yaratmaya devam ediyoruz. Çok kısa bir süre önce üreticimiz BMW Group tarafından yıl içerisinde yapmış olduğumuz sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında BMW Group Polaris Sustainability Award 2022/ Polaris Sürdürülebilirlik büyük ödülüne layık görülmek, bizlere büyük bir gurur yaşattı" diyerek tamamladı.

Teknolojik tasarım

Tepeden tırnağa yenilenen BMW 7 Serisi'nin yüzünün yeni tasarımı otomobile güçlü ve ayırt edici bir görünüm kazandırıyor. Model standart olarak BMW Selective Beam göz kamaştırmayan özelliğiyle dikkat çeken Adaptif LED Farlara sahip. İki parçalı olan farların üst kısımda kalan bölümü gündüz aydınlatması, park lambaları ve sinyallerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Türkiye'de yine standart olarak sunulan Iconic Glow Kristal Farlar, LED ünitelerle aydınlatılan Swarovski taşlarla beklentileri en üst seviyeye taşıyor. Kısa ve uzun hüzmeli aydınlatma gruplarının yer aldığı farlar ise Yeni BMW 7 Serisi'nin ön kısmının ortasında konumlandırılıyor.

Yeni BMW 7 Serisi'nin monolitik yüzey tasarımı, birbirine uyumlu olarak genişleyen dış ölçüler ve yan profilden bakıldığında öne doğru hareket eden bir görünümü yansıtıyor. Otomobil, büyük ve heybetli gövdesine rağmen yan profilden incelendiğinde ise dinamik bir siluete sahip. Gündüz farlarından stoplara uzanan omuz çizgisi, Yeni BMW 7 Serisi'nin gövdesini alt bölümden ayırıyor.

Kabinde Shy Tech tasarımdan izler yer alıyor

Shy Tech yaklaşımı sayesinde önceki modele göre daha az sayıda düğme ve kontrol bulunan modelde BMW Kavisli Ekranı'nın (Curved Screen) dijital fonksiyonları ile konforu artırmasıyla öne çıkıyor. Tamamen dijital 12.3 inç Bilgi Ekranı ve 14.9 inç boyutundaki kontrol paneline sahip BMW Kavisli Ekran; muhteşem bir ambiyans deneyimi yaşatan BMW Interaction Bar ile etkileşim halinde çalışıyor ve lüksü yeniden yorumluyor. BMW Kavisli Ekran ve BMW Interaction Bar'ın yanı sıra, yine standart olarak sunulan yeni nesil BMW Head-Up Display ile sürücülere tüm sürüş pozisyonlarında optimum rehberlik ediyor. BMW CraftedClarity kristal cam uygulamaları, iç kaplamalar ve paslanmaz çelikten üretilmiş hoparlör kapakları ile lüks ambiyans deneyimini zenginleştiriyor.

Kapılardaki Touch Command kontrol üniteleri de artık arka koltuktaki yolcuların otomobilin ses sistemini kullanarak telefon görüşmeleri yapmasına imkan tanıyor.

Yeni BMW 7 Serisi'nde konforlu Executive Lounge koltuklar standart olarak yer alıyor. Mevcut modele göre daha geniş koltuk yüzeylerinin yanı sıra sürücü ve ön yolcu için kapsamlı elektrikli ayar, koltuk ısıtma ve bel desteği sunuluyor. Sürücü, ön yolcu ve arka sıra için isteğe bağlı çok işlevli sunulan koltuklar, optimize edilmiş soğutmalı aktif koltuk havalandırmasını ve dokuz programlı bir masaj işlevini de içeriyor.

Executive Lounge seçeneği, arka koltuktaki yolcular için tecrübe edilmemiş oturma konforu ve eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Koltuk ayar fonksiyonlarında yapılan geliştirmeler ise son derece konforlu bir dinlenme pozisyonu sağlıyor.

İlk olarak tamamen elektrikli 7 Serisi satışa sunulacak

Yeni BMW 7 Serisi Avrupa'da ilk etapta tamamen elektrikli BMW i7 xDrive60 versiyonuyla satışa sunulacak. WLTP normlarına göre 625 km'ye varan menzil sunan bu modeli ön ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru hareket ettiriyor. Toplamda 544 beygir güç ve 745 Nm tork üreten Yeni BMW i7 xDrive60, DC şarj istasyonunda yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa sadece 34 dakikada ulaşabiliyor.

Yeni BMW 7 Serisi'nin dizel motora sahip versiyonu ise 740d xDrive modeli ile sunulacak. 300 beygir güç çıkışına sahip olan bu modelin Yeni BMW i7 xDrive60 modelinin hemen ardından yollara çıkması bekleniyor.

BMW 7 Serisi'nin fiyatı 4 milyon 700 bin TL bandındayken, X7 ise ABD'de üretilmesi nedeniyle vergi dezavantajı yüzünden 8 milyon TL'nin üzerinde bir fiyata ulaşıyor.

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