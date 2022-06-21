Yenilenen Suzuki S-Cross Türkiye'de!

Suzuki, yenilenen ve akıllı hibrit teknolojisiyle gelen SUV modeli S-Cross'u Türkiye'de satışa sundu.

759 bin TL'lik başlangıç fiyatına sahip olan model, 1.4 litre Boosterjet 48V Akıllı Hibrit motoru ve Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemiyle öne çıkıyor.

Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal

"Akıllı Hibrit satışlarımızla güç kazanmayı sürdüreceğiz"

Suzuki S-Cross Türkiye lansmanında konuşma yapan Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, "Biz 4×4'te B SUV segmentinde çok iddialıyız. S-Cross ile bu segmentin lideri olmaya da devam edeceğiz. Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda hem Vitara'da hem de S-Cross'ta 4×4 modellerimize olan konsantrasyonumuzu daha da arttırdık. Satış adetlerine baktığımızda neredeyse bütün segmenti Suzuki olarak biz domine ediyoruz. Dünya çapında elektrikli modellere geçiş sürecinde hibrit motorların önemi her geçen gün daha da artıyor. Bizim de Suzuki olarak satışını gerçekleştirdiğimiz araçlarımızın yüzde 91'i akıllı hibrit modellerden oluşuyor. Her geçen sene hızla büyüyen hibrit pazarının önemli oyunculardan bir tanesi haline gelerek satışlarımızı katlamayı ve bu sayede büyüme yakalamayı sürdürüyoruz. Güçlenen tasarımı ve yeni teknolojilerinin yanı sıra, 1.4L Booster Akıllı Hibrit teknolojili motoruyla yepyeni S-CROSS modelimiz de bu büyümeye önemli bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Güvenlik lüks değil bir ihtiyaç"

S-Cross modelinin sınıfında fark yaratacak güvenlik ekipmanlarına da sahip olduğunun vurgusunu yapan Tibet Soysal, "Biz marka olarak güvenliğin bir lüks değil ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde araçlarımızı konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda, 360 Derece Çevre Görüş Sistemi, Şerit Takip ve İhlal Uyarısı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Acil Fren Sinyal, Adaptif Hız Sabitleme gibi gelişmiş güvenlik donanımlarını yeni S-Cross modelimizde standart olarak sunuyoruz" dedi.

Allgrip 4×4

Suzuki'nin Allgrip Select ismini verdiği dört tekerlekten çekiş sistemi, dört farklı sürüş moduna sahip. Otomatik, Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendirilen dört sürüş modunun yanı sıra, Allgrip dört tekerlekten çekiş sistemi ise iki aks arasındaki tork miktarını ayarlıyor ve dört sürüş modunu ESP, motor gücü, hidrolik direksiyon ve diğer entegre sistemlerin desteği ile optimize ediyor.

Güçlü SUV tasarımı

Yeni S-Cross, yenilenen çizgisiyle güçlü bir SUV görünümü sergiliyor. Modelin piyano siyahına boyanmış, büyük ön ızgarası, krom çıta üzerine yerleştirilen Suzuki logosu ile tamamlanıyor. Önde ve arkada kullanılan gümüş süslemeler yeni S-Cross'un agresif SUV görünümüne destek oluyor. Ön ve arka LED aydınlatma birimleri teknolojik ve modern bir görünüm kazandırırken, köşeli çamurluk kemerleri yan tasarıma güçlü bir görünüm kazandırıyor. Model 8 farklı renk seçeneği ile geliyor.

Yeni gövde rengi: Titan Grisi

Lansman rengi olarak belirlenen Titan Grisi, Suzuki'nin ilk defa S-Cross'ta kullanacağı yeni gövde rengi olarak öne çıkıyor. Sedefli metalik gövde rengi, aracın SUV tasarımını güçlendiriyor.

Yalın ve kullanışlı iç mekan

S-Cross içeride zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Ortada sentetik deri dokuma tasarıma sahip olan ergonomik deri koltuklar kalite algısını yükseltirken, büyük gösterge paneli, üç boyutlu tasarımıyla modern ve kaliteli bir görüntü sergiliyor. Apple CarPlay, Android Aut, sesli komut ve eller serbest Bluetooth görüşme olmak üzere güncel teknolojilerin yanı sıra yakıt tüketimi, sürüş mesafesi, Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi enerji akışı gibi sürüş bilgileri dışında farklı uyarılar, geri görüş kamerası, 360 çevre görüş sistemi ve park sensörleri bilgilerini de görüntüleyen 9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve vites konsolundaki Allgrip Select paneli gibi ayrıntılarla daha modern bir kokpite sizi karşılıyor.

Model, 5 yetişkin için geniş ve ferah yaşam alanı sunuyor. Ön yolculara sunulan oturma konforu, daha fazla rahatlık için koltuk sırtlığının konumunu ayarlama seçeneğine de sahip olan arka koltuk yolcularının konfordan ödün vermesini gerektirmiyor. Kabin, yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok depolama alanı ve olanaklarla donatılmış.

Geniş bagaj

Geniş bagaj VDA ölçüm normuna göre 430 litre hacim kullanıma sunuyor. 60: 40 iki parça halinde katlanan arka koltuk sırtlıkları kadar farklı konumlarda kullanılabilen bagaj zemini de kullanım amacına uygun esnek bir yapı sunuyor. Varılacak hedef ne olursa olsun yeni Suzuki S-Cross beş yetişkin ve bagajını sırtlayacak alanı ve konforu kullanıma sunuyor.

Performans

Yeni S-Cross, yüksek torklu sahip 1.4 Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorla donatılmış. Ara soğutucuya sahip turbo besleme, sıkıştırılmış havayı yanma odalarına yönlendirerek, alt devirlerde yüksek tork üretimi sağlıyor. Bu da yüksek çekiş gücü sağlarken aynı zamanda verimliliği de en üst seviyede sunuyor. Direkt enjeksiyon sistemi, gelişmiş performans ve verimlilik için yakıt miktarını, zamanlamasını ve basıncını optimize ediyor. Elektrikli emme değişken supap zamanlaması (VVT), soğutulmuş egzoz gazı devridaimi (EGR) ve yüksek sıkıştırma oranı sayesinde verimlilik artıyor.

Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi

Yakıt verimliliğini daha da üst düzeyde sunabilmek için 48V hafif hibrit sistemle donatılan yeni S-Cross, normal sürüş koşullarında, elektromotorla içten yanmalı motoru destekleyerek yakıt tüketimini düşürüyor. Güç gereksiniminin olduğu sürüş koşullarında sistem torku artırıyor ve tork hassasiyetini iyileştiriyor. Böylece daha canlı ve daha akıcı bir sürüş elde ediliyor.

Güvenlik ekipmanları

Yeni S-Cross, sürüş ve güvenliğe yardımcı olmak üzere kameralar ve sensörlerden yararlanan ve farklı sistemleri bünyesinde barındıran Suzuki Güvenlik Desteği ile donatılmış. Şerit Takip ve İhlal Uyarısı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Acil Fren Sinyali gibi uyarı sistemlerinin yanı sıra Suzuki Güvenlik Desteği şu sürüş teknolojileri ile güvenliği en üst seviyede sunuyor:

Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), otomobil ileri yönde hareket halindeyken, ön camın üst kısmında yer alan monoküler kamera ve lazer sensör yardımıyla, bir araç veya yaya ile çarpışma riski olup olmadığını belirliyor. Sistem, olası bir çarpışma algıladığında, duruma bağlı olarak görsel ve işitsel bir uyarı veriyor ve/veya otomatik fren uyguluyor.

Dur ve kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme, 6 vitesli otomatik şanzımanla birlikte adaptif hız sabitleme sistemi, dur ve kalk işlevi sunuyor. Sistem, sürücünün öndeki araçla güvenli bir mesafeyi koruması için gaz ve fren pedalını otonom bir şekilde kontrol ediyor. Öndeki araçla mesafeye göre hızlanabiliyor ve fren yapıyor. Dur ve Kalk işlevi gerektiğinde otomobili tamamen durdurabiliyor ve ardından trafik 2 saniye içinde tekrar hareket etmeye başladığında öndeki otomobili takip etmeye devam edebiliyor.

360 çevre görüş sistemi, 360 derecelik görünüm manevra anında ek güvenlik ve rahatlık sağlıyor. Ön, arka ve her iki yan olmak üzere dört adet kamera güvenli sürüş için 3-Boyutlu görünüm ve daha güvenli park manevraları için kuş bakışı görünüm dahil olmak üzere çeşitli görünümler sunuyor.

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