Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Ahlat'ta esnafla buluştu - Son Dakika
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Ahlat'ta esnafla buluştu

13.05.2022 22:22
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Ahlat'ta esnafla buluştu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Yılmaz il merkezindeki ziyaretlerinin ardından Ahlat ilçesine geçti. Yukarı Çarşı Meydanında partililer tarafından karşılanan Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yenilik Partisi olarak halkın sesi, yüreği ve cesareti olmak istediklerini belirterek, "Bitlis'in tütünü vardı eskiden bitmiş. Tarım alanları daralmış, çiftçi borçlanmış. Yenilik partisi olarak halkın sesi, yüreği ve cesareti olmak istiyorum. Eğer siz hakkınıza, hukukunuza sahip çıkmazsanız kimse sizin hakkınıza ve hukukunuza riayet etmez" dedi.

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Yenilik Partisi, Öztürk Yılmaz, Bitlis, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz Ahlat'ta esnafla buluştu - Son Dakika


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