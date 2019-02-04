Yenilik ve Doğanın Buluştuğu Kent: Seattle
56 dakika önce
Kuzey İrlandalı şarkıcı Foy Vance Amerikan kentlerini inanılmaz destinasyonlar yapan şeyin ne olduğunu keşfetmek üzere düzenlediği Amerika Birleşik Devletleri turuna Seattle'da devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube
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