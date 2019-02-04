Son Dakika Haberleri: Yenilik ve Doğanın Buluştuğu Kent: Seattle

Yenilik ve Doğanın Buluştuğu Kent: Seattle

56 dakika önce

Kuzey İrlandalı şarkıcı Foy Vance Amerikan kentlerini inanılmaz destinasyonlar yapan şeyin ne olduğunu keşfetmek üzere düzenlediği Amerika Birleşik Devletleri turuna Seattle'da devam ediyor.

Kuzey İrlandalı şarkıcı Foy Vance Amerikan kentlerini inanılmaz destinasyonlar yapan şeyin ne olduğunu keşfetmek üzere düzenlediği Amerika Birleşik Devletleri turuna Seattle'da devam ediyor. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Seattle, Genel
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