Yenimahalle'de modern dönüşüm devam ediyor - Son Dakika
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Yenimahalle'de modern dönüşüm devam ediyor

7 saat önce

Yenimahalle Belediyesinin ilçede gecekonduyu tarihe gömmek amacıyla gerçekleştirdiği "Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yenimahalle'de modern dönüşüm devam ediyor, System.String[]

Yenimahalle Belediyesinin ilçede gecekonduyu tarihe gömmek amacıyla gerçekleştirdiği "Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Yenimahalle'ye yakışır, modern, kaliteli ve sosyal donatı alanlarına sahip konutlar yapılması amacıyla düzenlenen Yamaçevler Projesi, Yukarı Yahyalar, Avcılar ve Çiğdemtepe mahallelerini kapsıyor. Bölgede tercih edilen, sosyal ve kültürel açıdan yaşamaktan keyif alınan bir semt oluşturmak için kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi, 66 hektar alanda bin 500 adet gecekondunun kentsel dönüşümünü gerçekleştiriyor.


502 vatandaş hak sahibi oldu


Çalışmaların aralıksız devam ettiği Yamaçevler'de, bin 500 gecekondudan bin 40'ında yıkım işlemi etap etap gerçekleştirildi. 5 bin 200 Yenimahalle sakininin yaşadığı bölgeyi kapsayan projede bugüne kadar 502 gecekondu sahibi, kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan muhtelif parsellerden imar tapu satışı yapılarak hak sahibi oldu.


Yeşil alanları ve sosyal donatı alanları ile birlikte 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde 4 bin konutun bölgeye kazandırılacağı Yamaçevler Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, 174 bin metrekarelik yeşil alan ve 15 parkı içerisinde barındıracak şekilde yapımı planlanıyor.


"Tek amacım gecekonduyu tarihe gömmek"


Tek amacının Yenimahalle'de gecekonduyu tarihe gömmek olduğunu bildiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, Yenimahalle'nin geleceği için büyük önem taşıyor. Amacımız vatandaşlarımızı mağdur etmeden modern, yaşanılabilir ve sosyal bir semt oluşturmak. Yamaçevler projesinin tümünde ilçe sakinleri ile gerekli görüşmeleri yaptık ve sürekli görüşme halindeyiz. Onları bulundukları yerde ev sahibi yapmak istiyoruz. Yenimahalle'de vatandaşa fayda sağlamayan hiçbir projeye imza atmadık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yenimahalle, Yahyalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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