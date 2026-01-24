Yenipazar\'da Arıcılara Eğitim Verildi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde arı yetiştiricilerine eğitim verildi.

Yenipazar'da arı yetiştiricilerine yönelik olarak arı hastalıkları, bakım ve beslenme konularında bilgilendirici bir eğitim programı düzenlendi. Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçede faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde; arı sağlığının korunması, verimliliğin artırılması ve sahada karşılaşılan sorunlara yönelik doğru uygulamalar ele alındı. Eğitim süresince üreticilerin soruları yanıtlanırken, arıcılık faaliyetlerine yönelik pratik bilgiler de paylaşıldı.

Eğitim programına ilişkin değerlendirmede bulunan Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Arıcılık, hem tarımsal üretim hem de ekosistem açısından büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin bilinçli yöntemlerle çalışmalarını sürdürmesi için bu tür eğitimleri önemsiyoruz" dedi. - BİLECİK