Son Dakika Haberleri: Yenipazar'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
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Yenipazar'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

57 dakika önce

Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yenipazar'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Uyar idaresindeki 11 RA 920 plakalı hafif ticari araç, Yenipazar-Aşağıboğaz yolunda kontrolden çıkarak yana devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Uyar, sağlık ekiplerince götürüldüğü Yenipazar Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:05 Kaynak: AA
Hüseyin Uyar, Yenipazar, Güncel
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