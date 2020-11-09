Yenişehir AK Parti Kadın Kolları'nda Titis'e güvenoyu - Son Dakika

Yenişehir AK Parti Kadın Kolları'nda Titis'e güvenoyu

09.11.2020 09:27
Yenişehir AK Parti Kadın Kolları'nda Titis'e güvenoyu, System.String[]

AK Parti Yenişehir kadın Kolları'nın genel kurulunda Nurdan Titis, tekrar başkanlığa seçildi.

AK Parti Yenişehir kadın Kolları'nın genel kurulunda Nurdan Titis, tekrar başkanlığa seçildi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki genel kurula tek listeyle gidildi. Delegelerin tümünün oyunu alan Titis, tekrar bu göreve seçildi.

Genel kurula AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Güler, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, MHP İlçe Başkanı Arif Eren, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Emel Gözükara Durmaz, MHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Gülnur Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyeleri, AK Parti eski İlçe Başkanları Nazif Tuna ve Adnan Kamıl ile çok sayıda partili katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından yapılan konuşmalarda yerel ve genel değerlendirmeler yapıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda Nurdan Titis başkanlığındaki yönetim şu isimlerden oluştu: Asiye Sezer, İlknur Yaşa, Gönül Koç, Derya Arabacı, Ayşe Yıldız, Raziye Durgut, Nurcan Deliktaş, Nazan Yüksel, Mücella Açar, Semaha Akdeniz, Zeynep Zehra Doğan, Emine Zengin, Mihrican Apaydın, Elif Bıçak, Şerife Üstün, Hatice Sarı, Hatice Kurt, Saliha Aydın, Sevdenur Güner. - BURSA

Yenişehir AK Parti Kadın Kolları'nda Titis'e güvenoyu
Yenişehir AK Parti Kadın Kolları'nda Titis'e güvenoyu
Yenişehir AK Parti Kadın Kolları'nda Titis'e güvenoyu
Yenişehir AK Parti Kadın Kolları'nda Titis'e güvenoyu

Yenişehir, AK Parti, Bursa, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yenişehir AK Parti Kadın Kolları'nda Titis'e güvenoyu - Son Dakika


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