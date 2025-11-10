Yenişehir Belediyesi Atatürk'ü Vefatının 87. Yılında Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yenişehir Belediyesi Atatürk'ü Vefatının 87. Yılında Andı

10.11.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında düzenlenen törenlerle andı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, anma programlarına katılarak Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı. Ayrıca 'Mersin Oda Korosu Ata'yı Anma Özel Dinletisi' ve 'Etem Çalışkan ile Atatürk Yolculuğu' sergisi düzenlendi.

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yılında tüm hizmet binalarında törenlerle andı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Cumhuriyet Meydanı ve Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programlarına katıldı.

Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası ile tüm ek binalarının önünde saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Belediye çalışanları, törenin ardından Atatürk Anıtı'na karanfiller bıraktı.

Özyiğit, Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen resmi anma programlarına katılarak, Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Yenişehir Belediyesi, bugün saat 17.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde "Mersin Oda Korosu Ata'yı Anma Özel Dinletisi" düzenleyecek.

Ayrıca geçen hafta açılan "Etem Çalışkan ile Atatürk Yolculuğu" sergisi de gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi Atatürk'ü Vefatının 87. Yılında Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Fatih Karagümrük’ten 3 ay sonra bir ilk Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk
1. Lig’de 7-2’lik çılgın maç 1. Lig'de 7-2'lik çılgın maç
Şu ana kadar ki en net tahmin İşte altının yıl sonunda göreceği rakam Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı
Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu Tarihi yapı ortaya çıktı, çalışmalar hemen durduruldu

13:14
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
12:16
BeIN Sports’un Ayazağa’da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
11:36
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı
11:28
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe’deki ayrılığı duyurdu
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
10:43
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden Saat tam 09.05’te çekildi
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 13:38:30. #7.12#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi Atatürk'ü Vefatının 87. Yılında Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.