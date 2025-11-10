Yenişehir Belediyesi Atatürk'ü Vefatının 87. Yılında Andı

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87'nci yılında tüm hizmet binalarında törenlerle andı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Cumhuriyet Meydanı ve Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programlarına katıldı.

Yenişehir Belediyesi ana hizmet binası ile tüm ek binalarının önünde saat 09.05'te sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Belediye çalışanları, törenin ardından Atatürk Anıtı'na karanfiller bıraktı.

Özyiğit, Mersin Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen resmi anma programlarına katılarak, Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Yenişehir Belediyesi, bugün saat 17.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde "Mersin Oda Korosu Ata'yı Anma Özel Dinletisi" düzenleyecek.

Ayrıca geçen hafta açılan "Etem Çalışkan ile Atatürk Yolculuğu" sergisi de gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.