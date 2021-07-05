Yenişehir Belediyesi Bahar Futbol Turnuvası sona erdi

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin düzenlediği Bahar Futbol Turnuvası sona erdi. 10-11 yaş grubu futbolcuların mücadele ettiği turnuvanın final maçında Altınordu'yu 1-0 yenen Galatasaray turnuvanın şampiyonu oldu.

Özgecan Gençlik Merkezi Spor Tesislerinde oynanan turnuvada kıyasıya maçlar oynandı. Final maçında Altınordu ve Galatasaray takımları karşılaştı. Zorlu mücadelede Altınordu'yu 1-0 yenen Galatasaray turnuvanın şampiyonu oldu. Camspor ve Başarı Spor arasında oynanan karşılaşmada ise Camspor'u 3-0 yenen Başarı Spor takımı turnuvayı üçüncülükle tamamladı.

Turnuvaya katılım sağlayan tüm takımları tebrik eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Şöhretler maçı ile turnuvanın açılışını yaptık şimdi bugün gençlerimiz ile kapanışı yapıyoruz. Emeği geçen bütün sporcularımıza, hocalarımıza, bu organizasyonu düzenleyen kıymetli Yenişehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvada birinci olan takım Galatasaray'ın oyuncuları kupa ve madalyalarını Başkan Özyiğit'in elinden alırken, ikinci olan Altınordu'ya ise kupa ve madalyalarını Yenişehir A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Raif Çakmak verdi. Turnuvada üçüncü olan takım Başarı Spor'un kupa ve madalyalarını Yenişehir Belediyesi Spordan Sorumlu Yöneticisi İbrahim Örenç verirken, turnuvayı dördüncülükle tamamlayan Camspor'un ödülünü de eski Mersin İdmanyurdu'nun oyuncusu Ayhan Öz ile bir dönem Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörlüğünü yapan Levent Arıkdoğan verdi.

Yenişehir Konak, Yenişehir İdman Yurdu, İnter Academy Turkey, Paris Saint Germain Academy Mersin takımlarının oyuncularına da başarı madalyası verildi. - MERSİN