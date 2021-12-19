Yenişehir Belediyesinin iki projesi onaylandı - Son Dakika

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi tarafından hazırlanan "Üretimin Gücü Birleşiyor" ve "Koca Çınarların Gölgesinde" isimli iki proje ilgili bakanlıklarca onaylandı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunulan ve kabul edilen iki projenin ilçe halkına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

"Üretimin Gücü Birleşiyor" projesinin Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda Yenişehir Belediyesi tarafından yürütüleceğini aktaran Beşikci, şunları kaydetti:

"Proje belediyeye bağlı Kadın Sosyal Kooperatif Merkezince uygulanacak. Projeyle Diyarbakır'da kadın kooperatifçilik bilinci artırılarak, yaygınlaşıp kadın kooperatiflerinin kent ekonomisinde aktif kuruluşlar haline gelmesi sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanan 'Koca Çınarların Gölgesinde' projesi de ilçede ikamet eden 65 yaş ve üstü yalnız vatandaşlara yönelik. Projemiz, evden çıkamayan veya çıkmakta zorluk yaşayan, evde bakım hizmetine gereksinim duyan kişiler ile kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen yaşlıların günlük yaşamlarında daha aktif bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Yaşlılarımıza yönelik yaşamı kolaylaştırıcı faaliyetler ve hobi kursları ile daha uygun koşullarda yaşamalarını sağlayarak, kuşaklar arası etkileşim modeli ile gençlerle yaşlıları bir araya getirip, sosyal faaliyetler yürüterek iki nesil arasında dayanışmayı güçlendirmek amaçlanmakta."