Üye Girişi
Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine eşya desteği - Son Dakika

Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine eşya desteği

08.12.2021 10:13
Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine eşya desteği

Mersin Yenişehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda başlattığı Yenişehir Dayanışma Köprüsü uygulamasıyla yardımsever vatandaşların evlerinde kullanmadığı veya kullanmaktan vazgeçtiği kullanılabilir durumdaki eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal çalışmalarının yanı sıra yardımsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında da köprü oluyor. Başlattığı çalışmayla vatandaşların kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını teslim alan Yenişehir Belediyesi bu eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yenişehir Belediyesi ayrıca yardımsever vatandaşların kullanmadığı giysileri de temizleyip, ütüleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanabilmesine imkân sağlıyor.

Yardımseverlerden alınıyor, temizleniyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Evlerinde kullanmaktan vazgeçtiği kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, mutfak eşyası gibi her türlü ev eşyasını ihtiyaç duyanlara ulaştırmak isteyen vatandaşlar 444 33 54 numaralı telefondan Yenişehir Halk Masası'na başvuruyor. Belediye ekipleri de kullanılabilir durumda olan eşyaları vatandaşların evlerinden alıyor ve titiz bir temizlikten geçiriyor. Yenişehir Halk Masası üzerinden yardım talebi oluşturan vatandaşların evinde inceleme yapan Sosyal Hizmet Ekipleri de, ihtiyaç duyulan eşyaları belirliyor ve o eşyalar belediye ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Yenişehir Belediyesinin çalışması sayesinde yardımsever vatandaşlar hem bağışların en doğru kişiye ulaştığından emin oluyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Yenişehir Belediyesi, vatandaşların kullanmadığı giysileri de temizleyip, ütüleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanabilmesine imkân sağlıyor.

Başkan Özyiğit "halkımız büyük bir duyarlılık gösterdi."

Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir halkı arasında dayanışma bağlarını arttırdıklarını da söyledi. Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak giyecekten, kullanılabilir durumdaki ev eşyalarına her türlü malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.Biliyorsunuz toplumumuzda büyük bir tüketim alışkanlığı gelişti. Yani bir kabanı varken bir kaban daha, bir ceket varken bir ceket daha,bir ayakkabı varken yenisini özendiren tüketim toplumuna yönelik yapılan çalışmalar sonucunda bir kesim hiç alamazken bir kesim yüksek seviyede alıyor, belki de kullanmadan bir kenarda duruyor. Şimdi biz bu malzemeleri, ürünleri alıp vatandaşlarımıza ulaştırma konusunda ortak bir çalışma başlattık. Halkımıza bunu duyurduk, halkımız da büyük bir duyarlılık gösterdi. İhtiyacı olan vatandaşlarımız geliyor burada çocuklarına, eşine ne ihtiyacı varsa alabiliyor" dedi.

Yenişehir halkının dayanışma duygusunun son derece yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın dayanışma duygusu son derece yüksek, yardımlaşmayı seven insanlar. Ne zaman bir sıkıntımız olsa, bir afetle karşılaşsak bir mesajımızla buradan bir iki kamyon dolup o afet bölgesine 24 saat içerinde sevk ettiğimiz çok olmuştur. Yenişehir halkına şükranlarımı sunuyorum ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız da buradan faydalanmaya davet ediyorum. Biz burada hem ihtiyacı olan insanlara çağrıda bulunurken, elinde ürünü olan, değiştirmeyi düşünen, o ürünü ne yapacağını düşünen vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyoruz.Vatandaşlarımız 444 33 54 numaralı Yenişehir Halk Masası'na ulaşabilirler.Bu yardımları,bizim ekibimiz gidip evden teslim alır ve ihtiyacı olan vatandaşlara köprü olarak ulaştırır. O konuda da kullanmadığı ürünü sunmak isteyen vatandaşlarımıza bir çağrımız da bu şekilde olsun" diye konuştu.

Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine eşya desteği

Mersin Yenişehir, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine eşya desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya'' 10:24 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya''
Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! 10:23 Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti

Son Dakika Haberleri
10:24 Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler
10:23 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya''
10:23 Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!
10:18 Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!
10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
09:58 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
Hazal Kaya ikinci kez anne oluyor! Bebeğin adı şimdiden belli! Hazal Kaya ikinci kez anne oluyor! Bebeğin adı şimdiden belli!         
10:29
Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler         
10:24
Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!         
10:18
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:36:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yenişehir Dayanışma Köprüsü ile ihtiyaç sahiplerine eşya desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement