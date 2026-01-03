Yenişehir Havalimanı Umre Merkezi Oluyor

Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı, kutsal topraklara gitmek isteyen vatandaşların ana merkezi haline geldi. Ocak 2025'ten itibaren artan sefer sayısıyla dikkat çeken havalimanında, yılın son günlerinde de büyük bir umre heyecanı yaşanıyor.

Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı, bölge halkının kutsal topraklara ulaşımında stratejik bir nokta olmaya devam ediyor. 2025 yılı başından itibaren planlanan yoğun uçuş trafiği kapsamında, ayda 8 uçak, yılda ise toplam 96 uçak seferiyle yaklaşık 20 bin vatandaşın umre ibadeti için kutsal topraklara nakli gerçekleştirildi.

Yılın son günlerinde kutsal yolculuk heyecanı

2025 yılının son günlerinin yaşandığı şu günlerde, Yenişehir Havalimanı en hareketli dönemlerinden birini geçiriyor. Terminalde bir araya gelen umre kafileleri ve aileleri, kutsal topraklara gitmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor. Dualar ve vedalaşmalar eşliğinde hareket eden yolcular, Bursa'dan direkt uçuş imkanı sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Sefer sayıları ve destinasyonlar artıyor

Son aylarda yürütülen yoğun diplomasi ve yapılan üst düzey görüşmeler meyvesini verdi. Havalimanı yönetimi ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon sayesinde Yenişehir Havalimanı, sadece umre yolculuklarının değil, aynı zamanda yurt içi ve yurt dışı uçuşların da cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Havalimanı yetkilileri, umre seferlerinin yanı sıra Türkiye genelindeki farklı şehirlere ve yurt dışındaki birçok noktaya uçuşların kesintisiz olarak devam ettiğini belirtti. Bölge ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayan havalimanının, önümüzdeki dönemde kapasitesini daha da artırması bekleniyor. - BURSA